Ancora terrorismo o semplice incidente?

Autobus Linea 77 schiantato su negozio: è terrorismo?

Unsi è schiantato questa mattina contro un negozio a, nella zona sud di. Secondo, ci sarebbero stati due passeggeri intrappolati nel piano superiore, ma ancora non si conoscono le generalità e le condizioni di salute. E nel capoluogo inglese torna la, in quanto i londinesi non si sono ancora ripresi dai precedenti episodi di, veri e propri attacchi alla città della Regina Elisabetta. L’autista è stato ricoverato in ospedale e ai sei feriti sono state prestate le prime cure sul luogo dell’Alcuni testimoni e gli stessi feriti riferiscono che sul tipico bus a due piani londinese vi erano una decina di passeggeri e la foto dellaormai è diventata virale sui social. L’autobus dellaprobabilmente ha avuto una avaria, in quanto molti passanti hanno notato delche usciva da sotto il mezzo. La società londinese dei trasporti, ovvero la, ha comunicato che è stata aperta una inchiesta sulle cause del disastro. Per ora, sia i pompieri, sia le Forze dell’Ordine, escludono la pista terroristica. Per estrarre i passeggerisi è reso necessario l’intervento dei pompieri di Londra a Lavender Hill: ilcoinvolto è il numero 77 in viaggio verso. Dopo lo schianto, sul luogo dell’incidente sono giunti Vigili del Fuoco, ambulanze e Polizia, allertati tutti alle del mattino dai passanti che hanno assistito alla scena.