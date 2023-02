Guerra in Ucraina: Biden e Harris in Europa per l’anniversario dell’invasione

A distanza di un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, potrebbe accadere che il Presidente e la Vicepresidente degli Stati Uniti siano entrambi in Europa.

La vicepresidente Kamala Harris a Monaco per la conferenza sulla sicurezza

Dal 16 al 18 febbraio 2023, la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris sarà a Monaco, in Germania, e parteciperà alla 59esima edizione della Conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco.

L’appuntamento, al quale prenderanno parte i leader mondiali, si svolgerà a quasi un anno esatto di distanza dall’invasione del territorio ucraino da parte dell’esercito russo. Invasione che la portavoce di Harris definisce: “brutale e non provocata”, aggiunge che la conferenza servirà a “sottolineare l’unità e la determinazione transatlantica”.

Ancora secondo quando riferito dalla portavoce della vicepresidente USA, il viaggio di Kamala Harris in Europa ha altresì lo scopo di illustrare la “leadership globale degli Stati Uniti” e il loro “impegno duraturo nel sostenere l’Ucraina”.

Sembra che, in occasione della Conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco, Harris incontrerà gli altri rappresentati dei paesi partecipanti e pronuncerà un discorso in cui si sottolineeranno le intenzioni di “continuare l’impegno diplomatico” per la questione Ucraina e si affronteranno anche “altre questioni regionali e globali”.

Biden in Polonia per l’anniversario dell’invasione dell’Ucraina, l’esclusiva non confermata

In un altro paese europeo e a distanza di qualche giorno dalla sua vice, dovrebbe recarsi anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, lo riporta in esclusiva Nbc News. Le fonti della notizia citate sarebbero persone coinvolte nell’organizzazione del viaggio presidenziale.

Biden dovrebbe giungere in Polonia in occasione dell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, avvenuta il 24 febbraio 2022. Secondo quanto riferito, il presidente si recherà in territorio polacco verso la fine del mese di febbraio 2023, tuttavia il viaggio non è confermato.

La conferma definitiva della visita di Biden in Europa verrà eventualmente comunicata dalla Casa Bianca nel caso il viaggio si dovesse fare. Stando alle suddette fonti di Nbc News, l’agenda potrebbe cambiare. Non è chiaro se questo eventuale viaggio europeo del presidente USA prevederà altre tappe oppure no.

Nbc News aggiunge che un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale non ha voluto commentare le indiscrezioni. La rete statunitense è stata la prima a riportare che il presidente Biden stava considerando un viaggio in Europa per ricordare l’invasione russa dell’Ucraina.