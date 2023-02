Stati Uniti: recuperati primi resti del pallone-spia, restano negli USA

Prosegue la vicenda statunitense del pallone spia proveniente dalla Cina: dopo l’abbattimento dell’oggetto volante sono iniziate le operazioni di recupero dei resti, che gli USA non hanno intenzione di restituire.

Stati Uniti: recuperati primi resti del pallone-spia

Risale ormai a circa una settimana fa la prima notizia relativa ad un pallone aerostatico dotato di telecamere e microfoni che sorvolava gli Stati Uniti. L’oggetto volante proveniva dalla Cina, e un pallone simile era stato avvistato anche in Canada.

Il governo cinese fa sapere che si trattava di una ricerca di ordine civile e non militare, e che per questo non c’era motivo di abbattere il pallone aerostatico, che per di più risultava innocuo per la popolazione a terra.

Gli Stati Uniti hanno comunque proceduto all’abbattimento, aspettando però che il pallone iniziasse a sorvolare l’Oceano Atlantico, per evitare qualsiasi rischio per la terraferma.

Il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, fa sapere che sono iniziate le operazioni di recupero dei resti del pallone aerostatico, dopo che condizioni meteorologiche avverse avevano impedito le ricerche subacquee, e i primi detriti sono già stati recuperati. Ha anche sottolineato che gli Stati Uniti non “hanno intenzione di restituire” alla Cina i resti del pallone aerostatico raccolti.

Il portavoce della Casa Bianca sui disguidi tra Biden e il Pentagono

Il portavoce risponde anche alle critiche mosse dall’opposizione repubblicana al Presidente Biden, accusato di aver aspettato troppo prima di abbattere il pallone spia. Kirby riferisce che l’attesa ha dato agli americani “una straordinaria opportunità per comprendere meglio e studiare il pallone“, e assicura che il governo federale aveva “preso misure per limitare la raccolta (di dati) che il pallone avrebbe potuto effettuare al di sopra dei nostri siti militari sensibili“.

John Kirby tiene anche a precisare che “Non c’è stato nessun disaccordo tra Biden e il Pentagono“ sull’abbattimento del pallone aerostatico cinese, come avevano riferito alcuni media. È accaduto semplicemente che “(Biden) ha espresso un’intenzione e il Pentagono ha fatto la sua valutazione, come succede sempre”.

Rimandata visita del segretario di stato americano in Cina

In seguito alla vicenda legata al pallone-spia, gli Stati Uniti hanno deciso di rinviare la missione del segretario di stato Blinken in Cina. Il portavoce spiega che: “L’incidente del pallone cinese non ha certo migliorato i rapporti tra Washington e Pechino“, e aggiunge: “Non era il momento per una visita faccia a faccia”.

Tuttavia, viene anche specificato che “il viaggio del segretario di Stato è solo rinviato”, e che il rapporto tra “Usa e Cina resta uno dei più importanti al mondo”.