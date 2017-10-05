Hacker russi spiano smartphone soldati NATO
di Redazione
Scottante rivelazione del Wall Street Journal confermata dal comandante della base polacca di Bemowo Piskie: i suoi spostamenti sono stati tutti tracciati. Altre segnalazioni dall’Estonia: in arrivo una cyberguerra imminente?
Cyberguerra imminente tra Russia e USA, spiati soldati NATOProve tecniche di guerra nell’Europa dell’Est. I militari del contingente NATO hanno denunciato una serie di attacchi informativi verso il tallone d’Achille dell’Occidente, ovvero gli smartphone. Tracciabili con Gps e contenuti di informazioni preziose tra profili Facebook, account Instagram e le app varie zeppe di informazioni personali.. Sotto attacco hacker il contingente di 4mila soldati NATO schierati nel Baltico a difesa dei confini europei con la Russia. La fonte è il Wall Street Journal.
Soldati NATO nel mirino di hacker russi in PoloniaUna ulteriore conferma arriva da un colonnello americano, Christopher L’Heureux, capo della base NATO di Bemowo Piskie, in Polonia e responsabile dei posizionamenti tattici delle truppe. La scoperta dopo una esercitazione: il suo iPhone era in modalità smarrito e qualcuno cercava di fare breccia. Controllato il IP, si è scoperto che era russo e stava tentando di geolocalizzare il dispositivo. Stessa cosa è accaduta ad altri ufficiali del suo staff.
Soldati NATO in pericolo, hacker russi possono modificare ordiniIl tentativo è stato goffo, ma potrebbe essere stato un primo segnale di avvertimento. Di sicuro è un nuovo fronte che desta allarme: perché compromettere i cellulari degli ufficiali in caso di conflitto finirebbe per rallentare le operazioni. In più permetterebbe al nemico virtuale di ricostruire gli spostamenti. Inoltre, si possono alterare ordini e mandare istruzioni sbagliate. Il percolo quindi è serio e reale.
Soldati NATO nel mirino di hacker russi, regole ferree in esercitazioneAltri tentativi di hackeraggio sono stati segnalati dai militari del contingente britannico di stanza a Tapa, in Estonia. Contatti che sparivano improvvisamente dalle memorie dei cellulari e musiche mai scaricate che apparivano nelle playlist. Da adesso in poi, le esercitazioni si svolgeranno senza smartphone e i soldati saranno costretti ad attraversare un lago con l’attrezzatura addosso per scoraggiarne l’uso o la detenzione.
Soldati NATO nel mirino di hacker russi in Lettonia ed EstoniaEstonia, Lettonia e Lituania sono state già colpite da cyberattacchi russi che hanno messo più volte KO la rete Internet. Poco tempo fa il presidente lituano Dalia Grybauskait ha affermato che è iniziata una sorta di cyberguerra con i propri vicini, che si combatte via smartphone e tablet.
