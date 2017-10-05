Hacker russi spiano smartphone soldati NATO

Cyberguerra imminente tra Russia e USA, spiati soldati NATO

Soldati NATO nel mirino di hacker russi in Polonia

Soldati NATO in pericolo, hacker russi possono modificare ordini

Soldati NATO nel mirino di hacker russi, regole ferree in esercitazione

Soldati NATO nel mirino di hacker russi in Lettonia ed Estonia

Scottante rivelazione del Wall Street Journal confermata dal comandante della base polacca di Bemowo Piskie: i suoi spostamenti sono stati tutti tracciati. Altre segnalazioni dall’Estonia: in arrivo una cyberguerra imminente?Prove tecniche di guerra nell’. I militari delhanno denunciato una serie di attacchi informativi verso il tallone d’Achille dell’Occidente, ovvero gli smartphone. Tracciabili con Gps e contenuti di informazioni preziose tra profili, accounte le app varie zeppe di informazioni personali.. Sottoil contingente di 4mila soldati NATO schierati nel Baltico a difesa dei confini europei con la. La fonte è ilUna ulteriore conferma arriva da un colonnello americano,, capo della base NATO die responsabile dei posizionamenti tattici delle truppe. La scoperta dopo una esercitazione: il suoera ine qualcuno cercava di fare breccia. Controllato il IP, si è scoperto che era russo e stava tentando di. Stessa cosa è accaduta ad altri ufficiali del suo staff.Il tentativo è stato goffo, ma potrebbe essere stato un. Di sicuro è un nuovo fronte che desta: perché compromettere i cellulari degli ufficiali in caso difinirebbe per rallentare le operazioni. In più permetterebbe al nemico virtuale di. Inoltre, si possono alterare ordini e mandare. Il percolo quindi è serio e reale.Altrisono stati segnalati dai militari del contingente britannico di stanza a. Contatti che sparivano improvvisamente dalle memorie dei cellulari e musiche mai scaricate che apparivano nelle. Da adesso in poi, lesi svolgerannoe i soldati saranno costretti ad attraversare un lago con l’attrezzatura addosso per scoraggiarne l’uso o la detenzione.Lituania sono state già colpite dache hanno messo più volte KO la. Poco tempo fa ilha affermato che è iniziata una sorta dicon i propri vicini, che si combatte via smartphone e tablet.