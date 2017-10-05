Home Intrattenimento Marco Predolin in tv dopo il Grande Fratello Vip, la dichiarazione choc

Marco Predolin in tv dopo il Grande Fratello Vip, la dichiarazione choc

di Redazione 05/10/2017

Marco Predolin torna in tv dopo il Grande Fratello Vip. Il concorrente, espulso dal reality a causa di una bestemmia è stato pesantemente accusato dalla redazione, ma difeso sui social. Una settimana dopo l'espulsione ecco che Predolin ha rilasciato una dichiarazione choc. Grande Fratello Vip Marco Predolin e la bestemmia Marco Predolin è senza ombra di dubbio il concorrente di punta di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il concorrente in poco più di due settimane è stato ripreso più volte dalla redazione a causa di alcune sue battute omofobe ma non solo... Nel corso della scorsa settimana, in occasione di una chiacchierata con altri concorrenti del Grande Fratello Vip, Marco Predolin si è lasciato andare a un commento di troppo che l'ha poi condotto a una bestemmia. Nonostante il tentativo di salvataggio effettuato da Luca Onestini, che ha definito l'espressione un'imprecazione, Marco Predolin è stato espulso dal Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip contro i social In queste prime settimane del Grande Fratello Vip i social hanno avuto un ruolo parecchio determinante. Dopo le prime fasi omofobe la redazione ha deciso di accontentare il popolo del web attraverso delle sanzioni disciplinari a carico di vari concorrenti. In questo contesto inoltre rientra anche il litigio tenutosi tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini, che ha suscitato non poche soddisfazioni. Lo stesso però non può dirsi per quanto avvenuto con il caso di Marco Predolin. L'espulsione dal Grande Fratello Vip è stata giusta o un provvedimento esagerato? Grande Fratello Vip, la dichiarazione choc di Marco Predolin Dopo l'espulsione dal Grande Fratello Vip ecco che arriva un'altra notizia che riguarda Marco Predolin. L'ex concorrente ha deciso di rilasciate una dichiarazione choc circa il suo imminente ritorno in tv, sabato e domenica ospite di alcuni programmi Mediaset. Dopo aver constatato quanto il pubblico crede in lui, Marco Predolin ha dichiarato: "Sto bene. Sentirete parlare di me nei prossimi giorni. Sto bene e piano piano mi riprenderò quello che in certo senso mi è stato tolto".

