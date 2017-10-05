Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Marco Predolin in tv dopo il Grande Fratello Vip, la dichiarazione choc

Redazione Avatar

di Redazione

05/10/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Marco Predolin torna in tv dopo il Grande Fratello Vip. Il concorrente, espulso dal reality a causa di una bestemmia è stato pesantemente accusato dalla redazione, ma difeso sui social. Una settimana dopo l'espulsione ecco che Predolin ha rilasciato una dichiarazione choc.

Grande Fratello Vip Marco Predolin e la bestemmia

Marco Predolin è senza ombra di dubbio il concorrente di punta di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il concorrente in poco più di due settimane è stato ripreso più volte dalla redazione a causa di alcune sue battute omofobe ma non solo... Nel corso della scorsa settimana, in occasione di una chiacchierata con altri concorrenti del Grande Fratello Vip, Marco Predolin si è lasciato andare a un commento di troppo che l'ha poi condotto a una bestemmia. Nonostante il tentativo di salvataggio effettuato da Luca Onestini, che ha definito l'espressione un'imprecazione, Marco Predolin è stato espulso dal Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip contro i social

In queste prime settimane del Grande Fratello Vip i social hanno avuto un ruolo parecchio determinante. Dopo le prime fasi omofobe la redazione ha deciso di accontentare il popolo del web attraverso delle sanzioni disciplinari a carico di vari concorrenti. In questo contesto inoltre rientra anche il litigio tenutosi tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini, che ha suscitato non poche soddisfazioni. Lo stesso però non può dirsi per quanto avvenuto con il caso di Marco Predolin. L'espulsione dal Grande Fratello Vip è stata giusta o un provvedimento esagerato?

Grande Fratello Vip, la dichiarazione choc di Marco Predolin

Dopo l'espulsione dal Grande Fratello Vip ecco che arriva un'altra notizia che riguarda Marco Predolin. L'ex concorrente ha deciso di rilasciate una dichiarazione choc circa il suo imminente ritorno in tv, sabato e domenica ospite di alcuni programmi Mediaset. Dopo aver constatato quanto il pubblico crede in lui, Marco Predolin ha dichiarato: "Sto bene. Sentirete parlare di me nei prossimi giorni. Sto bene e piano piano mi riprenderò quello che in certo senso mi è stato tolto".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Hacker russi spiano smartphone soldati NATO

Articolo Successivo

Io ci sto di Katia Ghirardi per Intesa San Paolo, video virale sul web

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024