L’attesa è finalmente finita per tutti i fan di Harry Styles dopo che, alla fine di marzo del 2022, il cantante aveva annunciato l’imminente uscita del suo terzo album in studio, Harry’s House. L’album, anticipato dalla pubblicazione del singolo As It Was, avvenuta il 1 aprile, aveva suscitato un incredibile clamore e una grande attesa in tutti i fan del cantautore e musicista britannico. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Harry’s House, a proposito di tracce, copertina e significato del nuovo album di Harry Styles.

Harry’s House: tracklist e canzoni del nuovo album di Harry Styles

La tracklist di Harry’s House era già conosciuta da tutti i fan del cantautore e musicista britannico, dal momento che Harry Styles aveva già anticipato quali sarebbero state le canzoni presenti in Harry’s House. Suddiviso in due lati, l’album presenta un perfetto bilanciamento tra canzoni inediti, singoli che erano già stati pubblicati (come As It Was) e canzoni che i fan più accaniti di Harry Styles avevano già avuto modo di ascoltare. La tracklist e le canzoni del nuovo album di Harry Styles, Harry’s House, seguono:

SIDE A

Music For a Sushi Restaurant

Late Night Talking

Grapejuice

As It Was

Daylight

Little Freak

Matilda

SIDE B

Cinema

Daydreaming

Keep Driving

Satellite

Boyfriends

Love Of My Life

La copertina di Harry’s House, il nuovo album in studio di Harry Styles

Particolarmente importante, per il suo significato evocativo e per quanto vuole comunicare, è la copertina di Harry’s House, il nuovo album in studio di Harry Styles. La cover del terzo album in studio del cantautore e musicista britannico mostra Harry Styles all’interno di una stanza, vestito in modo sfatto e assorto nei suoi pensieri. La stanza, è la particolarità della copertina, è rovesciata, dunque Harry tocca il soffitto.

Di sicuro, ciò rimanda al significato di un album che significa la voglia di viaggiare dentro se stesso che ha animato il cantautore e musicista britannico: idealmente, la stanza rappresenta l’insieme di pensieri, emozioni e sentimenti che hanno comportato la realizzazione di Harry’s House.

Il significato di Harry’s House, il nuovo album di Harry Styles

Si giunge verso la parte più consistente della spiegazione relativa all’album di Harry Styles, il significato di Harry’s House. L’album è una perfetta rappresentazione di quel viaggio che il cantautore e musicista britannico ha compiuto dentro se stesso, scoprendosi e mostrandosi nel modo migliore – e più intimo – possibile.

Harry Styles ha parlato del suo nuovo album, Harry’s House, in questo modo: “Il processo di creazione di questo album per me è stato sicuramente il più felice tra tutti quelli che ho sperimentato finora, creando musica, e voglio continuare così. “L’idea di chiamare l’album Harry’s House la avevo da un po’. All’inizio era un luogo geografico specifico, ma durante il processo dell’album è diventato un viaggio interiore per trovare casa e pace dentro se stessi. Ho avuto molto tempo per pensare e capire chi fossi, musicalmente, ciò mi ha permesso di creare quest’album molto più liberamente”