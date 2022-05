Matilda: testo, traduzione e significato della canzone di Harry Styles presente in Harry’s House

Distribuito a partire dal 20 maggio 2022, Harry’s House – il nuovo album in studio di Harry Styles – è sicuramente un prodotto in grado di conquistare grandissimo successo e, allo stesso tempo, anche un album di grandissimo valore sotto ogni punto di vista. Che si guardi alla strumentazione, alla qualità dei testi e alla bellezza nell’interpretazione del cantautore, sono tantissime le note di merito che potrebbero essere considerate. Uno dei brani che più ha conquistato i fan di Harry Styles è Matilda, settima canzone di Harry’s House e ultima del lato A del nuovo album in studio di Harry Styles. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di testo, traduzione e significato di Matilda.

Testo di Matilda, nuova canzone di Harry Styles presente in Harry’s House

Matilda, così come la maggior parte delle canzoni presenti in Harry’s House e che sono cantate da Harry Styles, non si presenta soltanto per un ricorso ideale alla strumentazione, ma anche e soprattutto per una qualità dei testi importante. Di seguito è riportato il testo di Matilda, nuova canzone di Harry Styles presente in Harry’s House:

You were riding your bike to the sound of It’s No Big Deal

And you’re trying to lift off the ground on those old two wheels

Nothing ‘bout the way that you were treated ever seemed especially alarming till now

So you tie up your hair and you smile like it’s no big deal

You can let it go

You can throw a party full of everyone you know

And not invite your family

‘Cause they never showed you love

You don’t have to be sorry for leaving and growing up

Matilda, you talk of the pain like it’s all alright

But I know that you feel like a piece of you’s dead inside

You showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days

It’s none of my business but it’s just been on my mind

You can let it go

You can throw a party full of everyone you know

And not invite your family

‘Cause they never showed you love

You don’t have to be sorry for leaving and growing up

You can see the world

Following the seasons

Anywhere you go

You don’t need a reason

‘Cause they never showed you love

You don’t have to be sorry for doing it on your own

You’re just in time, make your tea and your toast

You framed all your posters and dyed your clothes

You don’t have to go

You don’t have to go home

Oh, there’s a long way to go

I don’t believe that time will change your mind

In other words

I know they won’t hurt you anymore as long as you can let them go

You can let it go

You can throw a party full of everyone you know

You can start a family who will always show you love

You don’t have to be sorry for doing it on your own

You can let it go

You can throw a party full of everyone you know

You can start a family who will always show you love

You don’t have to be sorry, no

Traduzione di Matilda, la nuova canzone di Harry Styles

Per cogliere al meglio la bellezza di Matilda, la nuova canzone di Harry Styles contenuta all’interno del suo terzo album in studio – Harry’s House – è possibile leggere direttamente la traduzione del brano. Si tratta di bellissime parole che meritano di essere lette:

Stavi andando in bicicletta al suono di It’s No Big Deal

E stai cercando di sollevarti da terra su quelle vecchie due ruote

Niente nel modo in cui sei stato trattata è mai sembrato particolarmente allarmante fino ad ora

Quindi ti leghi i capelli e sorridi come se non fosse un grosso problema

Puoi lasciar perdere

Puoi organizzare una festa piena di tutti quelli che conosci

E non invitare la tua famiglia

Perché non ti hanno mai mostrato amore

Non devi essere dispiaciuta per essere andata via e per essere cresciuta

Matilda, parli del dolore come se fosse tutto a posto

Ma so che ti senti come se un pezzo di te fosse morto dentro

Mi hai mostrato un potere abbastanza forte da portare il sole nei giorni più bui

Non sono affari miei, ma è solo nella mia mente

Puoi lasciar perdere

Puoi organizzare una festa piena di tutti quelli che conosci

E non invitare la tua famiglia

Perché non ti hanno mai mostrato amore

Non devi essere dispiaciuta per essere andata via e per essere cresciuta

Puoi vedere il mondo

Seguendo le stagioni

Ovunque tu vada

Non hai bisogno di una ragione

Perché non ti hanno mai mostrato amore

Non devi essere dispiaciuta per averlo fatto da sola

Sei appena in tempo, prepara il tuo tè e il tuo toast

Hai incorniciato tutti i tuoi poster e tinto i tuoi vestiti

Non devi andare

Non devi andare a casa

Oh, c’è molta strada da fare

Non credo che il tempo ti farà cambiare idea

In altre parole

So che non ti faranno più del male finché potrai lasciarli andare

Puoi lasciar perdere

Puoi organizzare una festa piena di tutti quelli che conosci

Puoi creare una famiglia che ti dimostrerà sempre amore

Non devi essere dispiaciuta per averlo fatto da sola

Puoi lasciar perdere

Puoi organizzare una festa piena di tutti quelli che conosci

Puoi creare una famiglia che ti dimostrerà sempre amore

Non devi essere dispiaciuta, no

Significato di Matilda, nuova canzone scritta da Harry Styles per Harry’s House

Matilda è sicuramente una delle canzoni più belle ed evocative che siano presenti all’interno di Harry’s House, il suo nuovo album in studio. Il brano è in grado di raccontare un’esperienza realmente vissuta, richiamandola attraverso una serie di espressioni che – solo apparentemente – potrebbero non essere colte nel loro significato.

Il cantautore britannico ha spiegato che il riferimento non riguarda la sua vita, ma ha voluto comunque inserirlo all’interno del suo nuovo album Harry’s House, cercando di evocare un’altrui esperienza: “Voglio sostenerti in qualche modo, ma non è necessariamente il mio compito riversare la cosa su di me, perché non è la mia esperienza. A volte bisogna solo ascoltare, spero che sia quello che ho fatto, spero che questa canzone dice: Ti sto ascoltando“.