Harvey Weinstein arrestato e rilasciato su cauzione

Harvey Weinstein è stato arrestato e rilasciato su cauzione. Indosserà il braccialetto elettronico e non può lasciare New York e lo stato del Connecticut.

Weinstein arrestato per stupro e rilasciato su cauzione

L'ex produttore americano ha lasciato il commissariato di New York in manette. Qualche ora prima si era consegnato alla polizia. Le autorità, con un breve comunicato, hanno dichiarato che Harvey Weinstein è stato arrestato per stupro e abusi. I crimini sessuali commessi dal produttore hanno messo in moto un movimento, tante le attrici che lo hanno accusato di comportamenti predatori. Weistein è stato già rilasciato, prima però è stata pagata una cauzione di 1 milione di dollari in contanti. L'uomo dovrà indossare il braccialetto elettronico e gli è stato tolto il passaporto, secondo quanto appreso dai media americani non può lasciare lo stato del Connecticut e l'area di New York. Il NYPD ha ringraziato tutte le vittime che hanno denunciato. Harwey Weinstein è indagato per gli stessi reati anche a Londra e Los Angeles.

#Metoo lo scandalo che ha coinvolto Harvey Weinstein

Venerato nel mondo del cinema per decenni, Harwey Weinstein oggi è considerato un “mostro”. Le prime accuse sono arrivate ad ottobre, e il produttore fu costretto a ritirarsi dalle scene. Le prime accusatrici sono state Rose McGowan, Gwyneth Paltrow e Asia Argento, molte altre hanno trovato il coraggio di denunciare gli abusi subiti e lo scandalo ha coinvolto uomini potenti che operano in diversi settori. L'eco del #MeToo ancora oggi si fa sentire. Per i media americani Weinstein sarà quasi certamente ritenuto colpevole di un'aggressione sessuale del 2004 ai danni di Lucia Evans, anche lei tra le prime a raccontare cosa era stata costretta subire. Dopo il ritiro Weinstein ha deciso di andare in una clinica californiana per curarsi dalla dipendenza da sesso.