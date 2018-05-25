Branko oroscopo del mese di giugno: previsioni solstizio d'estate

L'oroscopo del mese di giugno riserva tantissime novità. Branko nel suo libro “Branko 2018” ha svelato in anteprima quali saranno i movimenti astrali che influenzeranno l'oroscopo mensile. Giugno è un mese particolare perché segna l'inizio della stagione estiva con il solstizio il 21. Scopriamo subito cosa ci attende con le previsioni oroscopo di giugno di Branko!

Oroscopo di giugno 2018 di Branko: Toro passionale, Vergine nervoso

Ariete: difficoltà in famiglia sempre presenti, soprattutto con figli e fratelli giovani. Il solstizio d'estate vi porta l'amore, perché stelle sono in ottimo aspetto. Per risolvere eventuali problemi Branko suggerisce di cercare un consiglio ad una persona che appartiene al passato e di cui vi fidate;

Toro: la prima parte del mese sarà passionale, Luna è perfetta per nuovi incontri e brevi flirt piccanti ma dovete avete lo sguardo lungo. Attenzione alla nostalgia e al romanticismo che potrebbero frenare la voglia di conquista. Marte invece vi ricorda che la salute non deve essere sottovalutata;

Gemelli: l'oroscopo del mese di Branko è tutto per voi, festeggiate il compleanno e lasciatevi scaldare dai caldi raggi del sole. Mercurio è entrato nel segno e niente e nessuno potrà fermarvi, il cielo è perfetto ma non esagerate con le uscite;

Cancro: questo mese secondo Branko sarà tranquillo, Venere forma un trigono con Giove, combinazione fortunata. Verso la metà del mese chiudete i conti con il passato. Grande l'aspetto di Mercurio che sostiene i giovani impegnati con la preparazione degli esami;

Leone: lo scorso mese ci sono stati alcuni momenti turbolenti, grazie all'influsso dei gemelli tornate in carreggiata, mentre Sole e Mercurio vi aiutano a ritrovare l'equilibrio fisico. C'è qualcuno che tende a criticare troppo le vostre scelte e questi rapporti vi stancano ma sta per arrivare una persona speciale;

Vergine: è il mese dei Gemelli e questo significa che siete nervosi. Il Sole è in aspetto contrario e i cambi di Luna non saranno facili. Forma fisica delicata sino alla metà del mese, in compenso l'amore regala attimi di spensieratezza. Sono brevi e fugaci quindi non esagerate e non lasciate troppe vittime sul vostro percorso.

Branko di giugno 2018: Luna nuova amica per Bilancia, Acquario frizzante

Bilancia: l'inizio del mese di giugno l'oroscopo è caratterizzato dall'apertura di Gemelli e Marte che saranno in posizione eccellente sino alla metà di agosto e non solo. La Luna Nuova che si forma con Venere è vostra amica e finalmente può iniziare qualche cosa di importante. Aumentano le spese per la casa e per i viaggi estivi.

Scorpione: il transito di Marte entra nel vivo e secondo l'oroscopo di Branko dovete cercare di capire come sfruttare al meglio le opportunità offerte da questo cielo. Fate a attenzione a non chiedere troppo al vostro corpo e alla mente ma non esagerate perché potreste spingervi troppo in là e diventare irragionevoli. Non cedete alle polemiche;

Sagittario: l'oroscopo del mese di giugno è in salita, dopo un po' di nervosismo ecco che il cielo si apre. Le situazioni che prima vi sembravano complicate si risolveranno perché c'è sempre una via d'uscita soprattutto se riguardano la sfera sentimentale. Non buttatevi giù, dal 21 con il solstizio d'estate non ci saranno più pianeti ostili;

Capricorno: Venere opposta influenza il settore delle finanze e questi problemi si ripercuotono anche sulla vita domestica. Le stelle rendono il rapporto con i soldi instabile ma per fortuna ci sono i cambi di luna che sistemano tutto anche le relazioni sentimentali, soprattutto se il partner vi ha accusati di essere freddi e distanti;

Acquario: bellissimo il Sole in Gemelli che vi rende allegri e frizzanti. Branko nel suo oroscopo mensile pone l'attenzione su Mercurio che tende a farvi distrarre, non volete impegnarvi e siete eccessivamente giocherelloni. Invece in questo periodo potete superare tutti gli ostacoli, quindi cercate di rispettare le regole;

Pesci: l'oroscopo del mese di giugno è strano perché Gemelli troppo vicino al Sole causa dei problemi. Ci saranno attriti con i vicini di casa, maretta in famiglia anche per vicende che non vi riguardano in prima persona. Mantenete sempre la calma. Grandi soddisfazioni in amore con Venere lucente sino alla metà del mese.