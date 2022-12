Superlega, fallisce definitivamente il progetto: il comunicato della UEFA

Il progetto della Superlega è definitivamente fallito, a seguito del comunicato da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che avviene a seguito della posizione, adottata da alcuni sostenitori della Superlega, in merito al monopolio illegale detenuto, sul fattore calcio, da parte delle organizzazioni internazionali della FIFA e della UEFA. Come si legge dal comunicato della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il calcio è reso democratico dalle organizzazioni precedentemente citate, dunque il progetto Superlega non ha senso di esistere. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a tal proposito.

La decisione della Corte di Giustizia e il fallimento della Superlega

Il progetto Superlega è stato definito come separatista rispetto alla composizione tradizionale del calcio europeo e internazionale dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che nega un presunto monopolio da parte delle organizzazioni internazionali della UEFA e della FIFA in merito alla gestione del calcio e dei suoi eventi in tutto il mondo.

Si tratta di un ennesimo fallimento, forse il definitivo, per il progetto Superlega, a seguito del ritorno sui propri passi di numerose realtà calcistiche e, soprattutto, conseguentemente alle posizioni minacciose che erano state adottate anche dalla UEFA in merito. La decisione definitiva rappresenta una vera e propria batosta per quelle società che continuavano a confidare nel progetto Superlega per un motivo prettamente economico, come Juventus, Barcellona e Real Madrid.

Il comunicato della UEFA sul fallimento del progetto Superlega

Di seguito, il comunicato della UEFA sul fallimento del progetto Superlega, a seguito della posizione della Corte di Giustizia UE in merito:

“La UEFA accoglie con grande favore l’inequivocabile Parere di oggi che raccomanda una sentenza della Corte di Giustizia Europea a sostegno della nostra missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il gioco in tutta Europa.

La UEFA accoglie con favore l’inequivocabile parere odierno dell’avvocato generale Rantos, che rappresenta un passo incoraggiante verso il mantenimento dell’attuale struttura di governance dinamica e democratica della piramide calcistica europea. Il parere rafforza il ruolo centrale delle federazioni nella protezione dello sport, sostenendo i principi fondamentali del merito sportivo e dell’accesso aperto a tutti i nostri membri, nonché unendo il calcio alla responsabilità condivisa e alla solidarietà.

Il calcio in Europa rimane unito e fermamente contrario all’ESL, oa qualsiasi proposta separatista, che minaccerebbe l’intero ecosistema sportivo europeo.

In attesa della sentenza definitiva della Corte prevista per il prossimo anno, la UEFA, in quanto organo di governo senza fini di lucro di interesse pubblico, continuerà a concentrarsi completamente sulla sua missione di sviluppare il calcio per tutti, in stretta collaborazione con le federazioni nazionali, le leghe, club, giocatori, tifosi, istituzioni dell’UE, governi e altre parti interessate che hanno a cuore i veri valori del calcio”