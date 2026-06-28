La stomatite erpetica rappresenta una delle manifestazioni cliniche più riconoscibili dell'infezione primaria da virus Herpes Simplex di tipo 1 (HSV-1), e si distingue dalle recidive labiali proprio per l'estensione e la severità delle lesioni che coinvolgono la mucosa orale, inclusa la lingua. Quando si parla di herpes alla lingua, si fa riferimento a una condizione che non riguarda esclusivamente la superficie esterna delle labbra, bensì colpisce l'intera cavità orale — gengive, palato, guance interne, pavimento della bocca e, appunto, il dorso e i margini linguali — con un quadro sintomatologico che può risultare invalidante, specialmente nei bambini tra i sei mesi e i cinque anni, popolazione statisticamente più esposta alla prima infezione.

L'agente eziologico è il medesimo responsabile dell'herpes labiale ricorrente, ma il contesto immunologico in cui agisce è radicalmente diverso: nell'infezione primaria l'organismo non dispone ancora di anticorpi neutralizzanti, e il virus replica senza ostacoli fino a produrre un'eruzione vescicolare diffusa, febbre elevata, linfoadenopatia cervicale e una disfagia che nei casi più gravi compromette l'idratazione del paziente. Nelle recidive, invece — che possono anch'esse interessare la lingua, benché meno frequentemente rispetto al bordo vermiglio — la risposta immunitaria preesistente limita l'estensione delle lesioni, riducendo il decorso a quattro-sette giorni contro i dieci-quattordici tipici della forma primaria.

Comprendere la patogenesi di questa infezione, i fattori che ne favoriscono l'insorgenza e le modalità con cui il virus mantiene la propria presenza nell'organismo anche dopo la risoluzione clinica è indispensabile per gestire correttamente sia la fase acuta sia la prevenzione delle recidive; un approccio superficiale, basato sulla sola gestione sintomatica, rischia di trascurare elementi prognostici rilevanti e di sottovalutare la contagiosità residua del paziente.

Meccanismi di trasmissione e porte di ingresso del virus

Il virus Herpes Simplex di tipo 1 si trasmette per contatto diretto con secrezioni orali infette — saliva, fluido vescicolare, secrezioni nasofaringee — attraverso mucose integre o soluzioni di continuità cutanea di entità anche minima; la via indiretta, mediata da oggetti contaminati, è possibile ma epidemiologicamente meno rilevante rispetto al contatto interumano diretto, che resta il vettore principale nella trasmissione infantile. Nel contesto della herpes lingua, la porta di ingresso è quasi sempre la mucosa orale o labiale, dalla quale il virione raggiunge le terminazioni nervose sensitive periferiche e risale per trasporto assonale retrogrado fino al ganglio trigeminale, dove stabilisce la latenza.

Questo meccanismo di latenza gangliare è il fondamento biologico delle recidive: il genoma virale persiste nelle cellule neuronali senza replicarsi attivamente, sfuggendo alla sorveglianza immunitaria, e si riattiva sotto l'influenza di stimoli specifici — febbre, stress ossidativo, esposizione a radiazioni ultraviolette, immunodepressione transitoria o farmacologica, traumi meccanici della mucosa orale come quelli prodotti da procedure odontoiatriche. La riattivazione comporta la replicazione virale nel ganglio, la discesa del virus lungo le fibre nervose e la comparsa di lesioni nelle aree innervate dal ramo sensitivo interessato, che nel caso del nervo linguale corrisponde ai due terzi anteriori della lingua.

Caratteristiche cliniche delle lesioni linguali da HSV-1

Sul piano morfologico, le lesioni da herpes che interessano la lingua attraversano una sequenza relativamente prevedibile: eritema focale iniziale, formazione di vescicole a contenuto sieroso di diametro variabile tra uno e tre millimetri, rottura delle vescicole con comparsa di erosioni superficiali a margini irregolari, e infine ulcerazioni coperte da uno pseudomembrana giallastra che tende a confluire nelle forme più estese. A differenza delle afte ricorrenti — con cui la diagnosi differenziale è clinicamente rilevante — le ulcere erpetiche linguali tendono a presentarsi in gruppi, mantengono una distribuzione che segue il territorio di innervazione e si associano a dolore urente piuttosto che alla sensazione di bruciore localizzato tipica delle lesioni aftose.

La localizzazione linguale dell'herpes determina conseguenze funzionali dirette: la masticazione risulta compromessa, la deglutizione è dolorosa e la fonazione può alterarsi per la tumefazione associata. Nei bambini piccoli, questi sintomi si traducono frequentemente in rifiuto dell'alimentazione, con rischio di disidratazione che costituisce, nei casi severi, l'indicazione principale al ricovero ospedaliero; negli adulti immunocompetenti il quadro è generalmente più contenuto, ma la durata e l'intensità della sintomatologia rimangono sufficienti a compromettere la qualità della vita nelle due settimane di decorso.

Fattori predisponenti e condizioni che favoriscono le recidive

Tra i fattori che predispongono alla prima infezione, la mancata esposizione al virus in età precoce — in contesti di alta igiene che posticipano il contatto primario — ha modificato la distribuzione anagrafica dei casi primari, con una quota crescente di infezioni che oggi si manifestano in adolescenti e adulti giovani, nei quali la sintomatologia tende a essere più intensa rispetto a quanto osservato storicamente nei bambini. La sieroprevalenza di HSV-1 nella popolazione adulta rimane elevata, attestandosi intorno al sessanta-ottanta percento nelle coorti europee, ma la frazione di individui sieropositivi che sviluppa recidive clinicamente evidenti è stimata intorno al venti-trenta percento, con variabilità individuale legata alla risposta immunitaria cellulo-mediata.

Le condizioni che favoriscono le recidive di herpes alla lingua includono, oltre ai già citati stress e febbre, le terapie immunosoppressive prolungate (corticosteroidi sistemici, farmaci biologici, chemioterapia antiblastica), l'infezione da HIV con riduzione della conta dei linfociti CD4+, i trapianti d'organo e midollo osseo, e alcune patologie autoimmuni trattate con immunosoppressori. In questi contesti, le recidive possono assumere carattere atipico, con ulcerazioni profonde, necrotiche, a margini mal definiti, e decorso prolungato per settimane; la diagnosi differenziale con altre cause di ulcerazione orale — comprese le lesioni da citomegalovirus o le ulcere associate a neutropenia — richiede in questi casi conferma virologica.

Diagnosi: criteri clinici e conferma di laboratorio

La diagnosi di stomatite erpetica con interessamento linguale è prevalentemente clinica nei casi tipici, basata sull'anamnesi, sull'aspetto morfologico delle lesioni e sul contesto epidemiologico; tuttavia, nei casi atipici, nelle forme gravi in pazienti immunocompromessi o quando la diagnosi differenziale con patologie a differente gestione terapeutica è necessaria, la conferma virologica assume un ruolo determinante. Il metodo di riferimento attuale è la PCR quantitativa su tampone della lesione o su saliva, che offre sensibilità e specificità superiori rispetto alla coltura cellulare tradizionale e alla ricerca degli antigeni per immunofluorescenza diretta; la risposta è ottenibile in ventiquattr'ore nella maggior parte dei laboratori di virologia clinica.

La sierologia (rilevazione di IgM e IgG anti-HSV-1) è utile per confermare la natura primaria dell'infezione — presenza di IgM in assenza di IgG preesistenti, o sieroconversione documentata — ma ha scarso valore diagnostico nelle recidive, in cui i titoli anticorpali preesistenti rendono difficile distinguere la riattivazione da uno stato di latenza stabile. La citologia esfoliativa con ricerca delle cellule giganti multinucleate di Tzanck è una metodica rapida ma a bassa specificità, utile come screening orientativo ma insufficiente come conferma diagnostica definitiva.

Approccio terapeutico e gestione del paziente

Il trattamento della stomatite erpetica con coinvolgimento linguale si articola su due livelli distinti: la terapia antivirale specifica, rivolta alla riduzione della replicazione di HSV-1, e il trattamento di supporto, orientato al controllo del dolore e al mantenimento dell'idratazione. Gli analoghi nucleosidici — aciclovir, valaciclovir, famciclovir — rappresentano il cardine della terapia antivirale; nei bambini con infezione primaria grave, aciclovir per via orale alla dose di quindici milligrammi per chilogrammo al giorno suddivisa in cinque somministrazioni, iniziato entro le prime settantadue ore dalla comparsa delle lesioni, riduce significativamente durata e intensità del quadro clinico.

Negli adulti immunocompetenti con recidive di herpes alla lingua, valaciclovir alla dose di due grammi due volte al giorno per un giorno (schema episodico ultrabreve) o di cinquecento milligrammi due volte al giorno per tre-cinque giorni rappresenta l'opzione di prima scelta per la sua migliore compliance rispetto ad aciclovir orale; nei pazienti con recidive frequenti (sei o più episodi per anno), la terapia soppressiva continua con valaciclovir cinquecento milligrammi al giorno riduce del settantacinque percento circa la frequenza delle ricorrenze e abbatte significativamente la trasmissibilità virale asintomatica, un aspetto spesso sottovalutato nella gestione clinica routinaria. Il trattamento di supporto locale — collutori anestetici a base di lidocaina, gel protettivi a base di acido ialuronico, analgesici sistemici — integra ma non sostituisce la terapia antivirale, che rimane l'intervento con il miglior profilo di efficacia documentato negli studi controllati disponibili.