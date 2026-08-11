Tra i sistemi di captazione dell'energia solare disponibili oggi sul mercato, il pannello solare termico occupa una posizione tecnica ben definita, distinta per principio fisico, campo d'applicazione e logica impiantistica da quello fotovoltaico con cui viene spesso confuso nel linguaggio comune. Capire come funziona un pannello solare termico significa anzitutto chiarire che cosa fa la radiazione solare quando viene intercettata da una superficie appositamente progettata per trattenerla sotto forma di calore, invece di convertirla in corrente elettrica: un processo che risponde a leggi termodinamiche elementari ma la cui implementazione pratica comporta scelte ingegneristiche tutt'altro che banali.

L'interesse per questa tecnologia si è consolidato nel corso degli anni in parallelo con l'aumento del costo dell'energia termica convenzionale — gas naturale, GPL, gasolio da riscaldamento — e con la maturazione normativa che in Italia, attraverso i decreti sul rendimento energetico degli edifici, ha reso obbligatoria o fortemente incentivata la copertura di una quota del fabbisogno termico mediante fonti rinnovabili. In questo quadro, il solare termico rappresenta una risposta diretta e misurabile: non produce elettricità da rivendere o autoconsumata, ma riduce il consumo di combustibile fossile per la produzione di acqua calda sanitaria e, nei sistemi più evoluti, per l'integrazione del riscaldamento a bassa temperatura.

La distinzione rispetto al fotovoltaico — su cui torneremo con la necessaria precisione — non è solo tecnologica ma anche economica e progettuale: i due sistemi rispondono a domande diverse, si dimensionano con criteri diversi e interagiscono con l'impianto domestico o industriale in modi che non sono intercambiabili. Conoscere questa differenza è la premessa indispensabile per qualsiasi valutazione seria di un intervento sull'involucro energetico di un edificio.

Il principio di funzionamento del collettore solare termico

Al centro di ogni impianto solare termico si trova il collettore, ovvero il componente che assorbe la radiazione solare e la trasferisce a un fluido vettore — generalmente acqua o una miscela acqua-glicole — che circola all'interno di una serpentina o di una piastra captante. Il principio fisico sottostante è l'effetto serra su scala ridotta: la superficie assorbente, trattata con rivestimenti selettivi a bassa emissività, cattura la radiazione a corta lunghezza d'onda e la riemette a lunghezza d'onda lunga (infrarosso), che non riesce ad attraversare il vetro di copertura; il calore si accumula così all'interno del collettore, riscaldando il fluido che scorre a contatto con la lamina metallica.

La trasmissione del calore avviene per conduzione dalla piastra captante alle tubazioni, e poi per convezione forzata o naturale verso il serbatoio di accumulo. Nei sistemi a circolazione forzata, una pompa — comandata da un centralino differenziale che confronta la temperatura del collettore con quella del serbatoio — mette in moto il fluido ogni volta che il delta termico supera una soglia prestabilita, tipicamente tra i 5 e gli 8 gradi Celsius; nei sistemi a circolazione naturale (termosifone), il moto è indotto dalla differenza di densità tra il fluido caldo in risalita e quello freddo in discesa, con il vantaggio della semplicità costruttiva ma il vincolo geometrico di posizionare il serbatoio sopra il collettore.

La resa energetica di un collettore piano vetrato di buona qualità si attesta, nelle condizioni di irraggiamento tipiche del Centro Italia, tra i 400 e i 550 kWh per metro quadrato all'anno; un collettore a tubi evacuati, grazie all'isolamento termico garantito dal vuoto tra il tubo esterno in vetro e quello interno assorbente, può superare i 600 kWh/m² nelle stesse condizioni, con vantaggi particolarmente evidenti nelle stagioni fredde e nei climi con alta percentuale di cielo coperto.

Tipologie costruttive e criteri di scelta

La scelta tra collettore piano e collettore a tubi evacuati non si riduce a una questione di prestazioni assolute, ma richiede di considerare il profilo di utilizzo dell'impianto, il clima del sito e il budget disponibile. I collettori piani — composti da una piastra assorbente in rame o alluminio con rivestimento selettivo, alloggiata in un telaio con copertura in vetro solare a basso tenore di ferro — sono la soluzione più consolidata, meno costosa e più semplice da installare e manutenere; soffrono però di perdite termiche significative quando la temperatura esterna è bassa e il gradiente tra fluido e ambiente esterno è elevato.

I collettori a tubi evacuati, disponibili in configurazione con heat pipe o con tubo a U, azzerano praticamente le perdite per convezione grazie al vuoto, mantenendo rendimenti elevati anche con temperature esterne sotto zero; sono però più costosi, più fragili meccanicamente e richiedono una certa attenzione in fase di stagnazione estiva — il fenomeno per cui, in assenza di prelievo, il fluido raggiunge temperature critiche che possono degradare il glicole o causare pressioni eccessive nel circuito.

Un terzo approccio, meno diffuso in ambito residenziale ma presente nell'industria e nell'agricoltura, è il collettore solare non vetrato o scoperto: una semplice serpentina in materiale plastico posata su una struttura esposta al sole, adatta esclusivamente al riscaldamento di piscine o ad applicazioni con basse temperature di esercizio, dove il costo contenuto giustifica la perdita di efficienza rispetto ai sistemi vetrati.

Architettura dell'impianto e integrazione con il sistema edificio

Un impianto solare termico completo comprende, oltre al collettore, un serbatoio di accumulo coibentato, un circuito idraulico primario (tra collettore e scambiatore), uno scambiatore di calore — quasi sempre integrato nel serbatoio sotto forma di serpentina — un gruppo di circolazione, un vaso di espansione, una valvola di sicurezza e il centralino di regolazione. La corretta progettazione di questi componenti è determinante per la resa annua dell'impianto: un serbatoio sottodimensionato non riesce ad accumulare l'energia prodotta nelle ore centrali della giornata, mentre uno sovradimensionato abbassa la temperatura di partenza riducendo l'efficienza del collettore.

Il dimensionamento standard per il solo fabbisogno di acqua calda sanitaria prevede circa 1–1,5 m² di collettore piano per persona, con un serbatoio da 50–80 litri per metro quadrato di pannello; in climi favorevoli, questo consente di coprire tra il 60 e il 70% del fabbisogno annuo di acqua calda, con punte di copertura totale nei mesi estivi. Quando l'impianto viene esteso all'integrazione del riscaldamento — configurazione che richiede sistemi radianti a bassa temperatura come il pavimento radiante o i ventilconvettori — la superficie captante cresce significativamente, spesso fino a 4–6 m² per unità abitativa, e l'accumulo può superare i 500 litri, con soluzioni a doppio serpentino che permettono la gestione combinata del solare e della caldaia ausiliaria.

Differenze strutturali rispetto al fotovoltaico

Comprendere in cosa differisce il solare termico dal fotovoltaico richiede di partire dalla natura della conversione energetica: nel fotovoltaico, le celle in silicio cristallino o in film sottile trasformano i fotoni della luce solare in corrente continua attraverso l'effetto fotoelettrico, con rendimenti che nelle celle monocristalline ad alta efficienza disponibili nel 2026 si collocano tra il 21 e il 24%; nel termico, la radiazione viene semplicemente assorbita come calore e trasferita a un fluido, con rendimenti termici che — misurati come rapporto tra energia termica prodotta e irraggiamento incidente — possono superare il 70–75% nelle condizioni di esercizio ottimali.

Questa differenza di rendimento apparente non va interpretata come superiorità assoluta del termico sul fotovoltaico: i due valori non sono direttamente comparabili, perché misurano grandezze fisiche diverse (calore vs. elettricità) con utilizzi finali diversi. Il calore prodotto dal solare termico può essere usato direttamente, senza ulteriori conversioni, per riscaldare acqua o ambienti; l'elettricità prodotta dal fotovoltaico è una forma di energia nobile, convertibile in qualsiasi altro uso — compreso il riscaldamento tramite pompe di calore — con una versatilità che il termico non possiede.

Sul piano impiantistico, il fotovoltaico non richiede circuiti idraulici, fluidi vettori, serbatoi o scambiatori; la manutenzione si riduce alla pulizia periodica dei moduli e alla verifica dell'inverter. Il solare termico introduce invece una rete idraulica che richiede controllo della pressione, verifica del glicole, spurgo dell'aria e sostituzione periodica dei componenti soggetti a usura; in compenso, non ha bisogno di un inverter né di una connessione alla rete elettrica per funzionare, e può operare in modo completamente autonomo anche in siti isolati, purché sia presente il carico termico.

Rendimento reale, fattori di perdita e manutenzione

La produzione effettiva di un impianto solare termico dipende da una catena di fattori che vanno ben oltre l'irraggiamento annuo del sito: l'orientamento e l'inclinazione del collettore (ottimali rispettivamente a Sud e tra i 30 e i 45 gradi di latitudine italiana), la qualità dell'isolamento del circuito primario, la presenza di ombreggiamenti parziali, il corretto settaggio del differenziale termico del centralino e — fattore spesso sottovalutato — il profilo reale di consumo dell'utenza.

Un impianto ben progettato e ben manutenuto mantiene le sue prestazioni per 20–25 anni senza significative degradazioni del collettore, a condizione che il glicole venga analizzato e, se necessario, sostituito ogni 3–5 anni per evitare fenomeni di acidificazione che corrodono le serpentine in rame, che le superfici vetrate vengano tenute pulite da depositi calcarei o di polline nelle zone a forte concentrazione biologica, e che il vaso di espansione e la valvola di sicurezza vengano verificati annualmente per garantire l'integrità del circuito in pressione.

La valutazione economica di un impianto termico solare deve considerare il costo del kWh termico sostituito — che nel caso del gas naturale in Italia, ai prezzi del 2026, si aggira intorno ai 10–12 centesimi per kWh — e il costo specifico di installazione, che per un impianto residenziale completo oscilla tra 3.000 e 6.000 euro a seconda della tipologia di collettore e della complessità idraulica; il tempo di ritorno semplice si colloca generalmente tra i 7 e i 12 anni, con variazioni significative legate agli incentivi fiscali applicabili e al regime di utilizzo effettivo dell'impianto.