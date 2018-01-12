Home Esteri Hotel Ritz di Parigi, trovati i gioielli rubati

di Redazione 12/01/2018

La rapina all’hotel Ritz di Parigi dello scorso 10 gennaio era cominciata col piede sbagliato per i ladri e avuto il medesimo esito. Sembra infatti che la refurtiva dei gioielli rubati è stato ritrovata: è ciò che hanno fatto sapere le fonti vicine all’inchiesta, citate dai media francesi. E per di più sono stati arrestati anche i presunti ladri. Sia i gioielli che gli orologi di lusso sono stati trovati all'interno di un sacco, recuperato dagli agenti di polizia. Il valore dei beni ammonta ad una cifra tra i 4 e i 4,5 milioni di euro. Gioieli trovati: i complimenti alla polizia locale Il ministro degli Interni Gerard Collomb insieme al commissario di polizia Michel Delpuech non hanno potuto fare altro che complimentarsi ( attraverso il profilo Twitter) con la polizia che ha arrestato i tre presunti ladri.L'intento della polizia ora è quello di mettere insieme la dinamica della rapina e della fuga dei ladri. Il furto si è verificato alle ore 17,30 circa lo scorso 10 gennaio. Pare che tre uomini mascherati siano entrati nell’hotel dal retro dell’edificio, in rue Cambon, armati di asce e pistole. Hanno rotto le vetrine dei negozi e si sono presi i gioielli e gli orologi, tutti di lusso. Durante il tentativo di fuga però hanno trovato le porte bloccate. ''Ovviamente in questo tipo di struttura esiste un sistema particolare di sicurezza”, ha detto una fonte della polizia. I gioielli rubati sono stati ritrovati La fonte vicina alla polizia, senza lasciarsi andare a particolari dettagli ha affermato che «Tutti i gioielli rubati sono stati trovati nella borsa sequestrata ieri dai funzionari di polizia». La speranza è che l'episodio non vada a nuocere l’immagine di uno degli hotel più "in" di Parigi. E' ormai dal 1979 che l'hotel appartiene al miliardario egiziano Mohammed Al-Fayed, ed è fresco di riapertura perché dopo quattro anni di lavoro, il Ritz ha riaperto nel giugno 2016 . Il palazzo, risalente al 1898, consta di 142 camere e suite.

