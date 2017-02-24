Home Scienza e Tecnologia Huawei P10 simile ad Iphone 7: ultime news e rumors su caratteristiche e scheda tecnica

di Redazione 24/02/2017

A circa due giorni dalla presentazione ufficiale di Huawei P10 prevista per il 26 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona, si fanno avanti informazioni sempre più dettagliate e curiose sull'aspetto e le caratteristiche del nuovo modello di smartphone della società cinese. In particolare, i rumors più importanti e forse più affidabili di quelli trovati in questi giorni per la rete arrivano proprio da Evan Blass, esperto di tecnologia e smartphone, che nel suo profilo twitter ha pubblicato nelle scorse ore una curiosa immagine stampa (ufficiale?) del nuovo Huawei P10. Se sia originale o meno, questo non lo sappiamo ancora, eppure dalla foto che abbiamo ripreso emergono particolari molto interessanti circa la possibile scheda tecnica o l'aspetto estetico del nuovo modello di Huawei. Vediamole insieme. Caratteristiche Huawei P10: info fotocamera e flash dual Dalla foto possiamo notare un'altra volta alcune piccole somiglianze con Iphone 7 da un punto di vista estetico. In realtà già Huawei P9, a detta di molti, sembra richiamare l'ultimo modello di smartphone Apple in commercio. Huawei P10 sarà quasi sicuramente composto da varie antenne per la connettività disposte ad arco, mentre le bande di policarbonato seguono le linee proprio come in Iphone 7. Se c'è invece una caratteristica comune a tutti i precedenti modelli di Huawei è proprio l'unibody in alluminio che rappresenta una costante comune al brand cinese. Guardando invece alle caratteristiche Huawei P10, anzitutto come si era già detto negli scorsi giorni, il sensore per le impronte digitali sarà sposato in avanti mentre si attendo molte potenzialità circa il software con la nuova interfaccia EMUI 5.1. Non si conoscono ancora bene le caratteristiche della fotocamera di Huawei P10 ma dalla foto in questione si deduce che ci sarà il flash di tipo Dual-Tone, altra chicca del tanto atteso smartphone in presentazione dopodomani Mobile World Congress di Barcellona!

