Home Attualità Uomini e Donne anticipazioni Trono Over, Giorgio Manetti cacciato da Maria De Filippi?

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over, Giorgio Manetti cacciato da Maria De Filippi?

di Redazione 24/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Giorgio Manetti, uno dei protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne, sembra attraversare un periodo fatto di chiari di luna dal punto di vista sentimentale: il bel cavaliere toscano, ex di Gemma Galgani, secondo le ultime anticipazioni riguardo l’ultima registrazione e le ultime puntate del programma condotto da Queen Mary si è preso una bella dose di critiche a causa del suo atteggiamento in studio verso la sua nuova dama, Astrid, e verso il pubblico, tanto da innescare una polemica durissima che pare sia degenerata. Giorgio rischia veramente di essere cacciato da Maria De Filippi dal programma Mediaset? L’atteggiamento del cavaliere e protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, non è per nulla piaciuto al pubblico e neanche il tentativo di Tina Cipollari di sdrammatizzare con le sue scenette ha funzionato, visto che per l’ex di Gemma Galgani sono volati critiche e fischi. Il bel George, anche se si mostra sicuro di sé in puntata, durante l’ultima registrazione ha capito che la padrona di casa, Maria De Filippi, non lo vede di buon occhio e che stia meditando di buttarlo fuori dal programma. L’atteggiamento ambiguo verso Gemma è una delle motivazioni per cui Queen Mary non vede l’ora di cacciarlo, come del resto ha fatto in passato con dei tronisti molto più giovani di lui, rei di aver mentito e di fare il doppio gioco solo per apparire in TV. Giorgio rischia veramente di essere cacciato da Maria De Filippi? Se si guarda alla storia di Uomini e Donne, nello specifico per quanto riguarda il Trono Over, tutti quanti i protagonisti sono a tempo e prima o poi, anche a Gemma Galgani e a Giorgio Manetti toccherà lasciare il posto a qualcun altro. Secondo le ultime anticipazioni, Maria De Filippi appoggerebbe la teoria per cui Giorgio continui ad illudere Gemma, palesemente innamorata, e le altre dame, solo per essere al centro dell’attenzione. La dama Astrid questo lo ha capito e lo ha smascherato: Queen Mary e la Redazione decideranno di sacrificare uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over? La prossima registrazione pare sarà decisiva: il cavaliere George verrà cacciato dal programma e volerà via?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp