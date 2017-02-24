Home Attualità Isola dei Famosi 2017 Gossip: Giulia Calcaterra lasciata dal fidanzato

di Redazione 24/02/2017

Gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2017 sono talmente bassi che qualsiasi cosa va bene per risollevarli. E così al momento giusto arriva la clamorosa news di gossip legata alla presunta crisi fra l’ex velina Giulia Calcaterra e il suo attuale fidanzato, Diego. Da quando è in Honduras infatti la ragazza, entrata grazie al televoto del pubblico dopo il ballottaggio con Desirée Popper, sembra aver legato moltissimo con Simone Susinna l’affascinante modello che in effetti è uno dei preferiti dalle naufraghe. E anche se fino ad oggi in realtà tra i due ragazzi all’Isola dei Famosi 2017 non è successo nulla, Diego sarebbe infastidito da questa vicinanza così pericolosa. A lanciare lo scoop è stata Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: secondo la conduttrice il compagno di Giulia Calcaterra avrebbe confidato ad alcune persone vicine a lui l’intenzione di chiudere la storia una volta che l’ex velina farà il suo rientro in Italia, infuriato per il suo comportamemnto nel reality di Canale 5. In effetti di un presunto flrt tra Giulia e Simone si parla da diversi giorni, anche perché in molti day-time i due sono apparsi complici e molto legati anche se per il momento non sembra altro che una bella amicizia. Ma Diego, istruttore subacqueo che come aveva svelato la stessa Giulia lei aveva incontrato per caso in Australia rimanendo affascinata anche percgé hanno molte passioni in comune, evidentemente sembra pensarla in maniera diversa e così già lunedì prossimo durante la diretta su Canale 5 del reality potrebbe edsserci un confronto diretto tra i due. In fondo non sarebbe la prima volta che una coppia scoppia all’Isola dei Famosi: il caso più famoso nel 2008 quando Belen Rodriguez per la presunta storia con Rossano Rubicondi aveva rotto con Marco Borriello e due anni dopo era toccato all’ex tronista Federico Mastrostefano con la compagna Pamela Compagnucci conosciuta proprio a Uomini e Donne. Sarà così anche per Giulia e Diego? Lei in Honduras non sembra preoccupata e continua ad essere una delle più attive, ma questa notizia potrebbe destabilizzarla molto.

