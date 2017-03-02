Home Attualità Huawei P10 vs P10 Plus, quale comprare? Info caratteristiche, prezzo e data uscita in Italia

di Redazione 02/03/2017

Curiosi di sapere di più dal nuovo Huawei P10 e P10 Plus? Finalmente, nel corso del tanto atteso Mobile World Congress 2017 di Barcellona, sono stati tolti i misteriosi veli che lasciavano soltanto immaginare le caratteristiche del nuovo Huawei P10 ma anche della sua versione Plus. Nel corso di questi mesi tante sono state le previsioni ma anche i rumors tra i siti web specializzati nel settore tecnologia o tra i forum dei più accaniti. Adesso che abbiamo finalmente conosciuto i due nuovi modelli di smartphone, non possiamo che immaginare un altro enorme successo per l'azienda cinese che, a dispetto dei numerosi rivali, sembra compiere passi da gigante nel mercato mondiale. Alla luce dunque delle novità apportate, quale modello comprare: Huawei P10 o Huawei P10 Plus? Analizziamo di seguito allora le principali caratteristiche, il possibile prezzo e la data di uscita sul mercato del nuovo prodotto. Tra le caratteristiche comuni ai due modelli di smartphone Huawei vi è sicuramente il sistema operativo Android 7 Nougat che ben presto ovviamente verrà aggiornato all'8; ma vi è anche lo stesso processore per entrambi, ovvero il Kirin 960; il nuovo tasto fisico, la possibilità di filmare Video eccellenti in qualità 4K ed ancora la dual antenna del Wifi capace di offrire connessioni ottime ed efficaci. Cercando invece le differenze tra i due modelli di Huawei P10 e Huawei P10 Plus, ovviamente il discorso si fa leggermente più complicato ma può aiutare alla scelta gli indecisi. Se per esempio il vostro principale interesse è di avere uno smartphone capace di "durare" a lungo, allora la versione Plus è quella che fa per voi con una batteria di 3750 mAh a differenza della basic da 3200 mAh. Ci sono però altre differenza tra le caratteristiche dei nuovi modelli di Huawei P10: il modello base ha uno schermo pari a 5.1 pollici contro il 5.5 pollici della versione Plus; anche la risoluzione del primo (1080x1920) è leggermente diversa dal secondo (1440x2560 per il Plus). Per quanto riguarda invece prezzo e data uscita, il modello base Huawei P10 sarà disponibile sul mercato dal 15 Marzo al prezzo di 649 euro per il 4Gb di RAM e 64Gb di ROM. Huawei P10 Plus sarà disponibile dal 15 aprile al prezzo di 699 per il modello dalle caratteristiche del primo,mentre la versione da 6GB di RAM e 128 GB di ROM costerà 799 euro. Quale comprereste?

