Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni ultima registrazione, nuove troniste: chi è Rosa Perrotta

di Redazione 03/03/2017

Niente Trono Gay: durante l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è successo qualcosa di clamoroso. Non più una sola tronista, bensì due nuove troniste, ovvero Desirèe Popper e Rosa Perrotta. Maria De Filippi e la Redazione di Uomini e Donne hanno deciso di movimentare UeD con questo colpo di teatro e le anticipazioni promettono scintille in studio. Conosciamo meglio una delle due: chi è Rosa Perrotta. Rosa Perrotta ha 28 anni ed è nata a Salerno. La ragazza, secondo le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, è diventata a tutti gli effetti una delle due nuove troniste del programma. Rosa vive a Roma da due anni e come lavoro fa la modella. Ama la moda, ma ha anche altre passioni: fare shopping, leggere e andare al cinema e al teatro. La nuova protagonista del Trono Classico UeD è anche laureata con 110 e lode in Management Strategico. Per lavoro, Rosa cura molto l’estetica, anche se nelle persone cerca anche altro e apprezza molto di più un complimento riguardo la sua personalità piuttosto che sul suo fisico. Una delle due nuove troniste del Trono Classico UeD, Rosa Perrotta, durante l’ultima registrazione del programma, asserisce che dopo aver fatto tanti sacrifici per laurearsi e lavorare, non rinuncerebbe mai alla sua carriera. La nuova protagonista di Uomini e Donne dice di essere molto legata a suo padre. Le anticipazioni riguardo la Perrotta indicano che ha anche già lavorato nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a programmi quali Ciao Darwin e Veline. Il suo uomo ideale deve essere elegante e avere dei bei denti. Rosa Perrotta riserverà sorprese al dating show di Maria De Filippi?

