Le aziende decise a fare il salto di ‘Qualità’ conoscono molto bene tutti i vantaggi della certificazione ISO 9001.

Come ci dice sistemieconsulenze.it, che ero servizi inerenti alla certificazione di qualità ISO 9001, quest’ultima è la più diffusa e la più importante norma di certificazione, fondamentale per creare una struttura organizzativa aziendale efficiente.

La norma internazionale ISO 9001 (conosciuta anche come SGQ) è un punto di riferimento per i sistemi di gestione della qualità. Definisce le linee guida essenziali per i requisiti minimi da rispettare allo scopo di garantire un elevato livello di qualità di prodotti e servizi proposti dall’organizzazione.

E’ applicabile a qualsiasi azienda, pubblica e privata, a prescindere dalla struttura e dal settore in cui opera.

La norma identifica le regole interne da rispettare grazie alle quali l’azienda potrà, in seguito, personalizzare le modalità operative in base alle proprie esigenze produttive.

Il sistema di gestione della qualità include requisiti di prodotto e di processo: permette all’organizzazione di migliorare costantemente.

I vantaggi della certificazione ISO 9001 per il salto di ‘Qualità’

La norma internazionale ISO 9001 è talmente essenziale e autorevole che gruppi di aziende dei più svariati settori la utilizzano quando devono introdurre specifici requisiti sviluppando proprie norme di settore. E’ il caso, ad esempio della ISO/TS 16949 per il comparto automobilistico e della ISO 13485 per il settore dei dispositivi medici.

Rappresenta una base fondamentale per implementare altre norme gestionali (come ISO 14001 per la gestione ambientale e ISO 20000 per i servizi informatici).

In sostanza, è un ottimo punto di partenza per ogni sforzo aziendale finalizzato ad un maggior controllo e miglioramento dei processi.

Le aziende certificate ISO 9001 ottengono grandi benefici utilizzando questo standard che si traducono in risparmio di tempo e denaro, maggiore efficienza, miglioramento costante, innovazione.

Scopri, di seguito, quali sono i vantaggi della certificazione ISO 9001.

I vantaggi all’interno della struttura aziendale

Iniziamo con i vantaggi di cui beneficia l’azienda all’interno della sua struttura produttiva e operativa:

Pianificazione e decisioni basate su dati di fatto, non su ipotesi, definizione di obiettivi precisi, monitoraggio dei risultati e misurazione del rendimento;

Rafforzamento della compliance aziendale, ovvero la capacità dell’azienda di osservare rigorosamente normative, linee guida, processi all’interno dell’organizzazione. Tutto questo garantisce un’elevata operatività, funzionale agli obiettivi aziendali;

Riorganizzazione dei processi per individuare attività inutili e sprechi, mantenendo le attività che creano valore ed eliminando quelle non a valore aggiunto;

Incremento e miglioramento costante delle performance e dell’efficienza, semplificazione e velocizzazione dei processi;

Migliore integrazione dei processi con conseguente eliminazione degli sprechi, meno errori e inefficienze, ottimizzazione delle risorse;

Riduzione dei costi relativi a inefficienze gestionali, scarti, rilavorazioni;

Riduzione di contestazioni e reclami da parte dei clienti;

Tempi di attraversamento dei prodotti (lead time) ridotti. Eliminare le perdite di tempo significa risparmio;

Miglioramento costante dei processi e degli output organizzativi;

Possibilità di avviare azioni correttive e migliorative quando si presenta un problema per risolverlo prontamente. Tutto questo si traduce in una sempre maggiore competenza ed esperienza del personale;

Possibilità di maggior accesso a gare pubbliche e relazioni migliorate con le istituzioni;

Maggior coinvolgimento del personale con conseguente miglioramento dei rapporti con i dipendenti. I dipendenti coinvolti si dimostrano più produttivi e contribuiscono notevolmente al miglioramento dell’azienda;

Possibilità di ottenere polizze assicurative a costi più vantaggiosi.

I vantaggi d’immagine del brand verso l’esterno

Passiamo ai vantaggi riferiti all’immagine del brand ed alle sue relazioni con l’esterno: