iHeartRadio Music Awards: cosa sono e come votare i propri artisti preferiti

Gli iHeartRadio Music Awards sono tornati: la cerimonia annuale di premiazione celebrerà gli artisti e le canzoni più ascoltate. Ecco di cosa si tratta e come votare per i propri artisti preferiti.

iHeartRadio Music Awards: cosa sono

Gli iHeartRadio Music Awards sono premi musicali che celebrano gli artisti e le canzoni più ascoltate dell’anno. La cerimonia di premiazione del 2023 si svolgerà lunedì 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles.

Fondato da iHeartRadio nel 2014, l’evento premia gli artisti e la musica più apprezzati dell’anno. I vincitori vengono scelti in base ai dati cumulativi sulle prestazioni e gli ascolti, anche il pubblico può votare in diverse categorie.

Le nomination si basano sui risultati della iHeartRadio Chart, includono: feedback dell’ascoltatore, dati sulle prestazioni; dati di streaming digitale dalla piattaforma iHeartRadio, inclusi dati di vendita, social, video online e tag di BigChampagne e Shazam.

Le categorie coprono una vasta gamma di generi, tra cui pop, rock alternativo, hip-hop, R&B, musica latina e messicana. Le categorie più prestigiose sono “Artista dell’anno” e “Canzone dell’anno”.

Gli artisti che nella loro carriera hanno ottenuto il maggior numero di premi iHeartRadio sono:

Taylor Swift (13) Drake (12) The Chainsmokers (10) Twenty One Pilots (9) Justin Bieber, Rihanna, The Weeknd (8)

iHeartRadio Music Awards 2023: come votare i propri artisti preferiti

Come sempre, gli iHeartRadio Music Awards non celebrano solo artisti e musica, ma anche i fan, dando agli ascoltatori di iHeartRadio l’opportunità di votare per i propri artisti preferiti. Tuttavia, non tutte le categorie degli iHeartRadio Awards sono aperte al voto del pubblico.

I voti del pubblico determineranno i vincitori di categorie quali: il miglior testo, il miglior video musicale, la migliore fanbase, il premio Social Star, il TikTok Bop dell’anno, il documentario preferito, il tour preferito, e tanto altro.

Le votazioni aprono il giorno stesso in cui vengono annunciate tutte le candidature, in questo caso mercoledì 11 gennaio 2023, e si chiuderanno il 20 marzo 2023 alle 23:59 PT.

I fan possono votare su Twitter utilizzando gli hashtag dei candidati e menzionando la categoria di riferimento. Si può inoltre votare i propri artisti preferiti visitando il sito internet iHeartRadio.com/awards.