Ikea ritira cassettiere Malm: sono pericolose per i bambini

I clienti Ikea del Nord America che hanno acquistato la cassettiera Malm prodotta dal colosso dei mobili svedese, devono riportarla in negozio. È previsto un rimborso spese o la consegna di un kit per fissare correttamente la cassettiera al muro. Così come venduta è pericolosa e 8 bambini sono morti.

Richiamate cassettiere Malm per motivi di sicurezza

Le istruzioni Ikea sono molto dettagliate però per quanto riguarda la cassettiera Malm mancava una parte importante, ovvero quella che riguarda il fissaggio al muro. Purtroppo è pericolosa per i bambini che sono curiosi e amano aprire i cassetti e arrampicarsi. Negli ultimi anni ne sono morti 8 a causa del rovesciamento dei mobili. L'appello alla restituzione è partito nel 2016 ma dei 29 milioni di prodotti ne sono stati restituiti poco più di centomila. Ikea spera che le cassettiere mancanti siano state fissate correttamente e precisiamo che il richiamo non riguarda l'Italia e i Paesi dell'area dell'UE perché ci sono diverse norme di sicurezza. Ad ogni modo sarebbe sempre opportuno fissare la cassettiera Malm al muro.

Bambini schiacciati da Malm, la decisione di Ikea

L’amministratore delegato di Ikea ha dichiarato che l'azienda vuole puntare l'attenzione sul fatto che per evitare il rovesciamento della cassettiera si deve eseguire l'ancoraggio alla parete così come è è riportato sul foglietto, opportunamente corretto. Il programma di riparazione lanciato nel 2015 non aveva dato esiti positivi, per questo è disponibile il nuovo kit per il fissaggio, basta fare richiesta negli store Ikea.

La Consumer Product Safety Commission (Commissione Americana per la Sicurezza dei Prodotti per i Consumatori ) è intervenuta sul caso ricordando che circa 30 anni fa c'è stata la prima vittima e altri bambini sono deceduti dopo il 2002, tre dal 2014 al 2016. È piuttosto singolare la scelta di procedere con il rimborso perché nulla restituirà alla famiglia la serenità persa a causa di queste tragedie. L'ultimo caso è avvenuto in California e ha come vittima un bambino di 2 anni, qualcuno ha sostenuto che l'appello di Ikea non fosse stato abbastanza efficace, tirando ancora una volta in ballo l'azienda svedese. Per questo motivo è partito un nuovo richiamo delle cassettiere Malm con l'invito a mettere in sicurezza i prodotti o riportarli indietro. I clienti lo ascolteranno?