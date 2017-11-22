Home Salute Quali cibi provocano la cellulite? Ecco alcuni rimedi efficaci

di Redazione 22/11/2017

Se pensiamo al male di ogni donna la prima cosa a cui tutti noi pensiamo è sicuramente la pelle a buccia d'arancia... Fortunatamente questo tipo di "problema" può essere prevenuto con dei rimedi efficaci, l'importante è saper scegliere sempre bene i prodotti di riferimento. Ma vi siete mai chiesti quali cibi che provocano la cellulite? Cellulite, quali cibi provocano la pelle a buccia d'arancia? Nel momento in cui parliamo di pelle a buccia d'arancia sappiamo già di aver a che fare con un problema estetico un po' fastidioso. Ma vi siete mai chiesti cosa provoca la cellulite nel corpo? Come è ben noto la cellulite è generata da un accumularsi di liquidi negli strati vicino la pelle che generano in superficie delle increspature. In pochi però non conoscono quali cibi provocano realmente la pelle a buccia d'arancia. Uno dei cibi da evitare quando si parla di cellulite senza ombra di dubbio sono zucchero e sale, che non permettono la fluidità dei liquidi che tendono così ad accumularsi. Inoltre sarebbe consigliato anche allontanare il cosiddetto "cibo spazzatura", ovvero merendine e alimenti ultra calorici. Come curare la cellulite? Chi soffre di pelle a buccia d'arancia è sempre alla ricerca di metodi innovativi sul come curare la cellulite. La domanda in questo ambito rimane sempre la stessa, ovvero: è meglio preferire i prodotti cosmetici o i rimedi naturali? La scelta qui dipende dal grado con cui soffrite di cellulite. Se parliamo di un problema leggero allora il consiglio è quello di seguire una dieta e l'uso dei rimedi naturali, come ad esempio l'applicazione settimanale di uno scrab. Nei casi in cui la cellulite si presenta in modo cronico l'unica soluzione è quella di farsi seguite da un medico esperto, capace di segnalarvi quale prodotto cosmetico è più efficace contro la cellulite.

