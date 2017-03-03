Home Attualità Il bello delle donne alcuni anni dopo anticipazioni: ci sarà una nuova stagione?

di Redazione 03/03/2017

Si è già conclusa purtroppo la serie Il bello delle donne alcuni anni dopo. La fiction però non avrebbe conquistato il pubblico, soprattutto quello femminile, deludendo così le aspettative della produzione... Sul web però circolerebbero già alcune anticipazioni relative alla nuova stagione, questa ci sarà si o no? Il bello delle donne alcuni anni dopo, ecco la verità sulla quinta serie Il tanto atteso ritorno della fiction di Mediaset Il bello delle donne alcuni anni dopo non ha ottenuto il successo sperato. La trama infatti dagli spettatori non è stata definita particolarmente avvincente, dimostrandosi così banale e scontata. Molte critiche sono state fatte anche per alcuni membri del cast, inseriti male all'interno della storia. Nonostante le buone intenzioni dei produttori de Il bello delle donne alcuni anni dopo... Slitta così la possibilità di avere una quinta serie della fiction. Alla base di tutto comunque sia ci sarebbero gli ascolti troppo bassi. La decisione però non è ancora stata ufficializzata e quindi resa definitiva, il motivo? Il bello delle donne alcuni anni dopo dati auditel, la serie battuta dalla fiction La porta rossa Forse la fiction sarebbe arrivata nel momento televisivo sbagliato, quando la Rai sta già offrendo una grande varietà di serie tv. Infatti, secondo quanto emerso dagli ultimi dati auditel sembrerebbe proprio che Il bello delle donne alcuni anni dopo non è riuscito ad ottenere uno share ottimale per il suo futuro. Mercoledì sera la fiction Mediaset sarebbe stata nettamente battuta dalla fiction di Rai 2 La porta rossa, interpretata da Lino Guanciale e Gabriella Pession.

