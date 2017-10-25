Oroscopo Branko mese di novembre 2017: previsioni amore, lavoro e fortuna

Novembre è il mese dei cambiamenti e l'oroscopo mensile di Branko si concentra sulle novità. L'astrologo di Capodistria nel suo libro Calendario astrologico 2017 ha già formulato le previsioni segno per segno. Si avvicina l'inverno, le giornate si accorciano e contiamo i giorni che mancano alla fine dell'anno sperando che accada ancora qualche evento inaspettato che cambi per sempre la nostra vita. Le stelle saranno avare oppure ci riservano ancora delle sorprese? Scopriamolo subito leggendo l'oroscopo del mese di novembre 2017.

Oroscopo mensile Branko: Gemelli dolcissimi, Vergine bloccati da Saturno

Ariete: Un mese con tantissime opportunità per il vostro segno. Guardate il cielo dove il Sole in Scorpione si congiunge a Giove e Venere. Un aspetto che risveglia l'eros e vi fa scoprire cose maliziose in camera da letto. Se siete da soli potrete incontrare persone stimolanti che vi affiancheranno in attività interessanti.

Toro: Ci sono due momenti delicati come il passaggio di Venere in Scorpione il 7 e il plenilunio del 4 opposto a Giove e Venere. Sono previsti terremoti in casa se cedete alle tentazioni ma ricordate di essere prudenti e onesti con voi stessi e con gli altri, ogni cosa deve avvenire alla luce del sole per non svelare prima del tempo i segreti che custodite gelosamente.

Gemelli: Marte è in posizione perfetta e vi regala divertimento e nuovi incontri sia di amicizia che di amore. Grande fermento nella vostra vita, siete esuberanti e avete tantissime idee. Il mese di novembre è dolcissimo per chi cerca l'amore anche se per qualche giorno Mercurio in Sagittario vi renderà capricciosi e non vi farà concludere qualche affare.

Cancro: Questo mese potreste fare degli incontri importanti dal punto di vista sentimentale, segnate sul calendario questi giorni: 8, 9, 17, 18, 27 e 28. Lasciatevi andare anche se Marte è ostile e vi rende troppo insicuri anche in amore, non dovete rimanere bloccati dalla paura di un fallimento. Controllate solo gli scatti e gli eccessi se volete raggiungere degli obiettivi.

Leone: È il mese dello Scorpione, segno che governa i rapporti familiari e le relazioni strette. Quest'anno novembre è “scorpionico” come dice Branko nel suo Calendario Astrologico. Le fasi lunari sono provocatorie e, travolti dal desiderio, rischiate di abbassare troppo la guardia. Venere invece è in posizione ottima e dal punto di vista pratico dovete prepararvi al vostro momento gloria.

Vergine: Bellissimo Giove assistito da Venere e Marte sino alla fine dell'anno ma non dimenticate che su di voi c'è Saturno, peggio di una spada di Damocle. Il transito è quasi agli sgoccioli e il suo influsso negativo interessa i nati da metà settembre ma i colpi di coda sono sempre possibili.

Branko e le stelle del mese di novembre: previsioni hot per Scorpione

Bilancia: Il mese di novembre sarà ancora sereno, Mercurio si sposta in terre amiche e Marte si prende cura di voi, Venere resterà una settimana nel segno e poi si avvicina a Giove in Scorpione. Sistemate le questioni economiche e investite i risparmi cercando di puntate alla sicurezza, questo non è il momento adatto per mosse azzardate. Tentate la fortuna il 5 e il 6 con piccole puntate di gioco.

Scorpione: Novembre è il vostro mese e nel cielo le stelle brillano. È stato un anno positivo e proiettato sul campo pratico quindi adesso dovete dedicarvi ai sentimenti. Nettuno vi conduce verso la passione e i sogni che potranno essere realizzati. I vostri rivali saranno molto invidiosi e Branko consiglia cautela il 4 e il 10 quando ci saranno delle piccole ombre.

Sagittario: Questo mese vi sorprenderà anche se l'inizio sarà cupo. L'unico pianeta negativo è Nettuno, le stelle agiscono in silenzio una posizione strategica che vi prepara al compleanno quando ci saranno tantissime iniziative. Le coppie che hanno resistito a Saturno possono stare tranquille, la relazione è collaudata e solida.

Capricorno: Le settimane trascorrono lentamente e voi vi preparate allo sprint finale. Relazioni sociali in evidenza. Le stelle (Sole, Mercurio e Venere) vi metteranno al centro della scena e farete diversi incontri importanti che daranno una svolta alla vostra vita. Branko suggerisce di non fidarsi troppo di Giove che vi regala tanta fortuna e di essere corretti.

Acquario: L'oroscopo del mese di novembre 2017 ha un'impronta scorpionica e per Branko aprirà anche il prossimo anno. Purtroppo siete arrivati ad un punto cruciale della vostra carriera e dovete essere disposti a fare anche scelte difficili: restare quello che siete o cedere ai compromessi? Nessuno purtroppo può sapere quello che è giusto in anticipo, nemmeno le stelle.

Pesci: Se siete soli questo è il momento giusto per un incontro fortunato, cedete alla passione e lasciatevi trasportare dal destino. Nettuno più volte vi ha dimostrato che i colpi di fulmine esistono. Purtroppo nel settore pratico non siete molto lucidi, se dovete firmare qualcosa o decidere un investimento fatelo nei primi 4 giorni del mese.