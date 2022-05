Le voci di un possibile addio di Ivan Perisic si fanno sempre più insistenti e non sembrano più essere delle semplici indiscrezioni e voci di corridoio. Anche i giornali nazionali di calcio iniziano a parlare di Perisic che lascia l’Inter, dopo le parole che l’esterno croato della formazione nerazzurra ha pronunciato a seguito dei due gol contro la Juventus in finale di Coppa Italia; proprio quando il popolo nerazzurro era in visibilio, Perisic ha destato malumore nell’ambiente e adesso sembra essere concreto il suo possibile trasferimento alla Juventus. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del futuro di Ivan Perisic.

Perisic lascia l’Inter? Le parole del croato a seguito della sfida contro la Juventus

Con una doppietta nei supplementari della finale di Coppa Italia, con un gol su rigore e l’altro che ha fulminato Perin sancendo il definitivo 4-2, Ivan Perisic ha fatto esplodere i tifosi interisti che hanno potuto gioire per un nuovo trofeo dell’Inter, il secondo nella stagione 2021/2022. Lo stesso Perisic, definito eroe per la sua doppietta, ha poi parlato a fine gara, intervistato, destando malumore e spiegando qual è la sua difficile situazione contrattuale.

Secondo quanto spiegato da Perisic, che si è riferito alla società e, si immagina, soprattutto a Beppe Marotta, il trattamento ricevuto non è stato meritevole. Il calciatore non ha ancora potuto affrontare il discorso rinnovo con l’Inter, in virtù di una mancata risoluzione del problema relativo all’ingaggio. L’incontro è stato rinviato il più possibile e, per questo, Perisic ha lamentato un trattamento non consono. Su questa base, appare sempre più chiaro che Perisic lascia l’Inter, per quanto non si abbia nessuna notizia certa a tal proposito.

Perisic va alla Juve? Il futuro dell’esterno croato

Si fanno sempre più concrete le voci relative al possibile trasferimento di Perisic alla Juve. Si tratterebbe di una soluzione di mercato incredibilmente clamorosa, soprattutto in virtù del possibile passaggio di Paulo Dybala all’Inter. Paradossalmente, se le due ipotesi dovessero essere confermate, si tratterebbe di un’inversione di tendenza per Perisic e Dybala, che raggiungerebbero le proprie rivali. Ancor più paradossale sarebbe la mancanza di accordi o scambi tra le società, dal momento che i trasferimenti avverrebbero a zero.

Ovviamente, tutto deve essere ancora confermato: le voci si sono moltiplicate nelle ultime ore e hanno coinvolto anche i principali quotidiani di informazione, che parlano di Perisic che va alla Juve, ma la società non ha ancora fatto trapelare nulla a tal proposito.

Perisic lascia l’Inter? Quanto guadagnerà Perisic nei prossimi anni

Un nodo importante, a proposito del futuro di Ivan Perisic, riguarda anche e soprattutto la questione ingaggio del calciatore croato. Stando a quanto riportato dai quotidiani di informazione e dagli addetti ai lavori, la proposta dell’Inter fatta a Perisic è di 5 milioni di euro per due anni, con opzione di rinnovo per il terzo anno. La Juventus, invece, offrirebbe 6 milioni di euro per tre anni. La seconda soluzione potrebbe essere sicuramente più gradita che Perisic, che così lascerebbe l’Inter per raggiungere la sua rivale nel derby d’Italia.