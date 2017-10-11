Home Intrattenimento Il paradiso delle signore 2 anticipazioni, Pietro Mori pronto a scegliere Rose?

di Redazione 11/10/2017

Il paradiso delle signore 2 ci ha finalmente regalato il colpo di scena che ci aspettavamo? A quanto pare Pietro Mori è pronto a scegliere Rose e lasciare Teresa? Le nuove anticipazioni della serie purtroppo annunciano la fine di un amore da favola Il paradiso delle signore 2, riassunto della puntata Il paradiso delle signore 2 sta cominciando a mostrare i suoi primi colpi di scena. Roberto Landi è ormai alla ricerca di se stesso, nel tentativo di capire la sua sessualità. Nel frattempo però il timido creativo ha deciso di fidanzarsi ufficialmente con Silvana, che a sua volta è sempre più attratta dal suo collega attore. I colpi di scena non finiscono qui però. Pietro Mori non è disposto a scendere a compromessi pur di portare a buon fine l'affare con Rockefeller... Correndo a fermare Rose diretta a Parigi, la quale ha ufficializzato agli occhi di Teresa il suo divorzio con Frank Aprile. Il paradiso delle signore 2 anticipazioni, Teresa e Pietro in guerra? Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 2 questa settimana però ci raccontano la fine della storia tra Pietro e Teresa. Dopo la conclusione dell'affare con Rockefeller l'imprenditore Pietro Mori si trova costretto a chiudere il Paradiso per qualche giorno... Quindi una scusa perfetta per poter andare in Sicilia con Teresa, soprattutto adesso che Rose è fuori dai giochi perché costretta dal padre a partire per Parigi. Il viaggio di Teresa e Pietro fallisce sempre a causa di Rockefeller, dato che lui è Rose dovranno raggiungerlo a Roma per firmare l'accordo. La cosa mette in allarme subito Teresa che al fidanzato sottolinea "Tu hai fatto la tua scelta, questa è la mia"... Che i due si siano lasciati davvero? Il paradiso delle signore 2 anticipazioni, Pietro Mori sceglie Rose? La nuova crisi nel rapporto tra Pietro Mori e Teresa rimette in gioco Rose, che nel frattempo si è separata dal marito Frank Aprile. L'ex moglie di Pietro Mori è intenzionata a non volersi fermare. Lo scopo di Rose è quello di riconquistare Mori. Le anticipazioni purtroppo sono a favore dell'americana. Pietro Mori dunque è pronto a scegliere Rose?

