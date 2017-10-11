Home Intrattenimento Jeremia Rodriguez fa un altra vittima al GFVIP, Aida Yespica in lacrime

di Redazione 11/10/2017

Jeremia Rodriguez fa un'altra vittima al GFVip? A quanto pare il piccolo di casa Rodriguez sembra essere anche fin troppo irruento, questa volta ad essere beccata in lacrime è stata Aida Yespica Jeremia Rodriguez e le sue vittime al GFVip Nell'arco della puntata di lunedì abbiamo avuto modo di compare le reali motivazioni che hanno spinto Jeremia Rodriguez contro Simona Izzo. Il fratello di Belen però a quanto pare continua a fare le sue vittime all'inferno della casa del GFVip. Prima o poi la redazione prenderà dei seri provvedimenti contro il ragazzo? Non dimentichiamo che la scorsa settimana tale richiesta è stata avanzata anche da Ricky Tognazzi, il quale ha minacciati addirittura di querelare Jeremia. La richiesta però diventa molto più insistente da parte del pubblico, stanco di assistere ai litigi con le sue vittime. Jeremia Rodriguez troppo caotico al GFVip Jeremia Rodriguez può essere considerata una rivelazione del GFVip. Chi avrebbe immaginato che il piccolo di casa Rodriguez avesse una personalità così spiccata? Non a caso anche le sorelle in un certo qual modo hanno ammesso di avere un fratello troppo caotico. Questo suo aspetto si è anche manifestato nella casa del Grande Fratello Vip dove Jeremia Rodriguez molto spesso risulta essere provocatorio e non si tira mai di fronte una lite. Aida Yespica è la nuova vittima di Jeremia Rodriguez? A quanto pare Aida Yespica è la nuova vittima di Jeremia Rodriguez. La concorrente si è lamentata del fatto che il ragazzo non collabori in alcun modo all'interno della casa con pulizie o altro... Sembra quasi che lo scopo di Jeremia Rodriguez sia quello di animare discussioni spesso inutili. Lo scontro tra i due concorrenti ha sciolto in lacrime Aida Yespica, che comunque non ha voluto accettare le scuse di Jeremia Rodriguez in occasione del confronto avvenuto nella camera da letto. La redazione del GF Vip questa volta prenderà provvedimento?

