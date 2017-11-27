Home Attualità Il principe Harry sposa l'attrice Meghan Markle, gli auguri di nonna Elisabetta

di Redazione 27/11/2017

Il principe Harry sposa l'attrice Meghan Markle! L'annuncio delle nuove nozze reali è stata confermata qualche ora da Buckingham Palace accompagnato dagli auguri di nonna Elisabetta. La notizia sfata anche i rumors relativi a dissenso della duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Il principe Harry e Meghan Markle presto sposi Qualche mese fa era stata ufficializzata la notizia relativa al fidanzamento del principe Harry e l'attrice Meghan Markle. La coppia avrebbe iniziato a frequentarsi lo scorso anno anche se la prima "apparizione" ufficiale è arrivata solo nel mese di ottobre. Secondo quanto rivelato dal mondo del gossip internazionale il principe e l'attrice per simboleggiare il loro amore, nei tempi di silenzio stampa, aveva deciso di indossare un bracciale africano realizzato con delle pietre di diverso colore dal significato appunto di vita, fedeltà, coppia e innamoramento. La relazione tra Harry e Meghan Markle però non sarebbe stata bene accolta dalla cognata Kate Middleton. Secondo alcuni rumors la duchessa di Cambridge non accetterebbe il divorzio dell'attrice, precedentemente sposata con Trevor Engelson. La Regina Elisabetta pronta a un 2018 pieno di eventi, ecco cosa sta succedendo in Inghilterra Il 2018 si prospetta un anno pieno di grandi eventi ma soprattutto cambiamenti, ecco cosa sta succedendo in Inghilterra in queste ultime settimane. La Regina Elisabetta, come avvenuto con il nipote William, ha dato la sua benedizione per il matrimonio del principe Harry con l'attrice Meghan Markle. Le nozze saranno celebrate nella primavera del prossimo anno, anche se ancora non è stata ufficializzata la data. Questo però non sarà l'unico evento importante a Buckingham Palace. Nei primi mesi dell'anno è attesa anche la nascita del terzogenito di William e Kate. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che la coppia reale sia in attesa di due gemelline.

