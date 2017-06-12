Il Segreto anticipazioni: perché Cristobal minaccia Donna Francisca?

Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani. Le anticipazioni della soap spagnola in onda tutti i giorni su Canale 5 hanno lasciato tutti senza parole. Nelle prossime puntate infatti verranno mostrate le reali intenzioni di Cristobal. L’uomo dopo essere riuscito ad allontanare Mauricio dalla villa di Donna Francisca, può finalmente mettere in atto il suo piano e sottrarle tutti i beni. Cristobal si è fatto nominare amministratore di tutte le proprietà ma per Garrigues è troppo poco e torturerà la Montenegro. Le anticipazioni della soap Il Segreto per la perfida donna non sono positive, perché con l’arrivo di Eulalia, la zia di Cristobal, la situazione peggiorerà.

Donna Francisca ridotta in condizioni di semi-schiavitù verrà così a conoscenza della vera identità di Cristobal: è uno dei figli illegittimi di Salvador Castro. L’uomo vuole mettere le mani sui beni che gli spettano di diritto e la Montenegro inizia a rivedere in lui il defunto marito. Purtroppo, come evidenziano le anticipazioni e le trame delle prossime puntate della soap Il Segreto, Eulalia e il figlio di Salvador Castro umilieranno Donna Francisca e la costringeranno anche a mangiare topi morti. Sopraffatta da questa situazione chiederà aiuto a Severo.

La prigionia di Donna Francisca durerà ancora a lungo, ma le anticipazioni spagnole non sono così negative perché riuscirà a riprendere possesso dei suoi averi e della sua vita. Il contrasto tra la Montenegro e Cristobal sarà ancora al centro delle trame della soap Il Segreto per molto tempo, quindi prepariamoci perché per la perfida donna di Puente Viejo si prospettano tempi molto bui. Vi aspettiamo presto per nuove anticipazioni della soap Il Segreto.