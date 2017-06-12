Sciopero trasporti 16 giugno 2017: info fasce di garanzia treni e orari mezzi pubblici e aerei

Venerdì 16 giugno 2017 è stato indetto uno sciopero dei trasporti. Sarà una giornata difficile per i pendolari a causa di questo sciopero generale che riguarderà treni, mezzi pubblici e aerei. Le motivazioni dello sciopero dei trasporti riguardano le privatizzazioni ed è stato proclamato da Cobas, aderiranno anche i lavoratori aderenti alle sigle sindacali Usb, Cub e Sgb. Il venerdì nero dei trasporti pubblici sarà reso ancora più complicato dalle temperature torride tipiche del periodo, scopriamo quindi quali saranno le modalità dello sciopero dei trasporti del 16 giugno 2017 con tutte le info sugli orari e sulle fasce di garanzia.

Il trasporto pubblico locale si ferma con orari diversi, iniziamo dallo sciopero a Roma che sarà di 24 ore con mezzi garantiti dalla prima corsa del mattino alle ore 8,30 e dalle 17 alle 20. Lo stop dei mezzi pubblici a Milano nella giornata di venerdì è previsto dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 sino alla fine del servizio. Problemi anche per i turisti a causa dello sciopero treni di 24 ore, ritardi o cancellazioni a partire dalle ore 21,00 di giovedì 15 giugno 2017. Garantiti i servizi minimi e per chi si mette in viaggio, raccomandiamo di consultare i siti di Trenitalia, Trenors e Ntv (Italo) per avere tutti i dettagli sui treni garantiti in caso di sciopero.

Caos anche presso gli aeroporti, lo sciopero generale dei trasporti di venerdì 16 giugno 2017 riguarda infatti anche gli aerei. Dalle ore 00,01 alle ore 23,59 potrebbero esserci ritardi e cancellazioni, i lavoratori del comparto aereo incroceranno le braccia per protesta come i colleghi del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale. Restate sintonizzati per tutte le info sugli scioperi dei trasporti.