Home Attualità Il Segreto, Anticipazioni spagnole: Severo contro Hernando, il piano di Francisca

Il Segreto, Anticipazioni spagnole: Severo contro Hernando, il piano di Francisca

di Redazione 28/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si fanno sempre più appassionanti gli appuntamenti con Il Segreto, la soap opera spagnola che ogni giorno intrattiene in Italia milioni di telespettatori tra nuovi amori, strani intrighi e tanti colpi di scena consumati tra le mura del piccolo Puente Viejio. Cosa ci riservano le Anticipazioni spagnole? Le trame degli episodi andati in onda in madrepatria sono sempre molto più avanti rispetto a quelli in onda in Italia su Canale 5. E' per questo che dalle puntate iberiche riusciamo sempre a scoprire nuove interessanti anticipazioni circa gli episodi de Il Segreto e le vicende dei suoi personaggi principali. Vediamo cosa ci riserva la penna di Aurora Guerra per le prossime puntate! Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Hernando verrà a conoscenza del fatto che i rivoluzionari hanno preso di mira Miel Amarga. Santacruz, che ancora non sa essere una delle possibili vittime, viene colto in casa dai terroristi ma per fortuna viene salvato grazie all'intervento sia di Carmelo che degli uomini del sergente Longinos Luque. Intanto però i perfidi piani di Francisca non si fermano e la donna cerca di sfruttare la situazione per eliminare il suo nemico, convincendo così Severo a dar vita ad un accordo in larga scala tra gli uomini più potenti del paese per scongiurare l'emergenza. Cosa avrà in mente? Dalle Anticipazioni spagnole de Il Segreto sappiamo più precisamente che saranno Sol e Candela a sospettare sui secondi fini della stessa Francisca mentre Severo ben presto si lascerà prendere dai dubbi e si convincerà che è meglio rompere l'accordo con la donna. Questa però riesce ad attirare l'attenzione di Severo mostrandogli un documento che mostra la conoscenza dell'attentato da parte dell'esercito. Severo allora capisce le mosse dell'esercito, che volontariamente non aveva avvertito gli abitanti, e decide di rafforzare i controlli della sua stessa tenuta. Sarà così che Francisca otterrà il suo scopo: Severo infatti deciderà di punire Hernando perchè questo sapeva tutto ma- è convinto l'uomo- non aveva parlato per vedere tutti morire. Seguiteci per scoprire le prossime anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp