Sorelle nuova fiction Rai 1 quando va in onda? Cast, anticipazioni e trama prima puntata

Sorelle nuova fiction Rai 1 quando va in onda? Cast, anticipazioni e trama prima puntata

di Redazione 28/02/2017

Tutto pronto per l'inizio di Sorelle, la nuova fiction di Rai 1 firmata Cinzia TH Torrini, ma quando va in onda? Ecco tutte le info riguardanti il cast, le anticipazioni de la trama della prima puntata. Sorelle nuova fiction Rai trama, nel cast Loretta Goggi, Anna Valle e Ana Caterina Morariu La Rai nel corso di questo 2017 ha deciso di stupirci con delle avvincenti e affascinanti serie tv. Dopo il successo su Rai 2 de La porta rossa tutto è ormai pronto per la fiction Sorelle, che nel cast vede Loretta Goggi nei panni di Antonia nonché la madre di Chiara, interpretata da Anna Valle, e Elena, alias Ana Caterina Morariu. Come abbiamo potuto evincere anche dal trailer pubblicitario Chiara sarà impegnata a capire dove sia sparita la sorella Elena con la quale ha un rapporto spezzato da una storia che questa ha avuto con il suo ex Roberto, interpretato da Giorgio Marchesi. Nel frattempo però al centro della trama troveremo anche le sensazioni che la mamma Antonia ha riguardo alla figlia, spingendo così Chiara ad indagare fino in fondo per scoprire cosa sia successo realmente a Elena. Sorelle quando va in onda? Chi sono i protagonisti della fiction? La nuova serie tv che vede la regia firmata da Cinzia TH Torrini andrà in onda con le prime due puntata il martedì 7 e mercoledì 8 marzo 2017 su Rai 1 alle ore 21:25. Nell'arco delle puntate tra i protagonisti della fiction troveremo anche Irene Ferri, Nicolò Calvagna, Aurora Giovinazzo, Alan Cappelli Goetz, Nando Irene e Pascal Zullino.

