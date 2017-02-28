Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Amore pensaci tu anticipazioni nuova puntata quando va in onda? Marco e Anna sempre più in crisi

Redazione Avatar

di Redazione

28/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Amore pensaci tu cambia giorno di messa in onda... Il palinsesto di Mediaset è stato stravolto in tutti i sensi. Come ben sappiamo stasera andrà in onda L'Isola dei Famosi 2017, mentre la nuova fiction Amore pensaci tu non verrà trasmessa venerdì sera. Dunque quando va in onda la nuova puntata della fiction? Comunque sia le anticipazioni dell'appuntamento settimanale riguardano Marco e Anna, la coppia è sempre più in crisi?

Amore pensaci tu nuova puntata, quando andrà in onda su canale 5?

Il palinsesto delle prime serate di Canale 5 è stato totalmente stravolto, infatti anche la fiction Amore pensaci tu cambia giorno di messa in onda... Le serie televisiva di casa Mediaset infatti non verrà più trasmessa il venerdì ma bensì ogni domenica sempre alle 21:30 a partire dal 5 marzo 2017. (Ndr. La decisione è scaturita dalla voglia di aumentare gli ascolti, cercando così di competere anche con l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 4). Comunque sia Amore pensaci tu ha incuriosito i fan che sono rimasti affascinati dai "patatrac" familiari dei suoi protagonisti. Dopo l'ultima puntata però l'attenzione si è spostata totalmente su Marco e Anna, come mai?

Amore pensaci tu ruomors, Marco brillo all'incontro con gli insegnanti della figlia?

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Amore pensaci tu  abbiamo avuto modo di conoscere meglio la storia di Marco e Anna, lei dottoressa in carriera e lui ex pubblicitario che ha preferito l'amore per la famiglia diventando così un mammo casalingo.... Ma che adesso sente il bisogno di rivendicare il suo ruolo tornando a lavorare. Secondo alcuni rumors della nuova puntata riguardano proprio loro, sembrerebbe che Anna questa volta sorprenda il marito Marco brillo all'incontro con gli insegnanti della figlia. Tutta colpa del nuovo lavoro?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il Segreto, Anticipazioni spagnole: Severo contro Hernando, il piano di Francisca

Articolo Successivo

Lo Zoo di 105 in lutto: è morto Leone Di Lernia. Diretta puntata speciale

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025