Amore pensaci tu anticipazioni nuova puntata quando va in onda? Marco e Anna sempre più in crisi
di Redazione
28/02/2017
Amore pensaci tu cambia giorno di messa in onda... Il palinsesto di Mediaset è stato stravolto in tutti i sensi. Come ben sappiamo stasera andrà in onda L'Isola dei Famosi 2017, mentre la nuova fiction Amore pensaci tu non verrà trasmessa venerdì sera. Dunque quando va in onda la nuova puntata della fiction? Comunque sia le anticipazioni dell'appuntamento settimanale riguardano Marco e Anna, la coppia è sempre più in crisi?
Amore pensaci tu nuova puntata, quando andrà in onda su canale 5?Il palinsesto delle prime serate di Canale 5 è stato totalmente stravolto, infatti anche la fiction Amore pensaci tu cambia giorno di messa in onda... Le serie televisiva di casa Mediaset infatti non verrà più trasmessa il venerdì ma bensì ogni domenica sempre alle 21:30 a partire dal 5 marzo 2017. (Ndr. La decisione è scaturita dalla voglia di aumentare gli ascolti, cercando così di competere anche con l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 4). Comunque sia Amore pensaci tu ha incuriosito i fan che sono rimasti affascinati dai "patatrac" familiari dei suoi protagonisti. Dopo l'ultima puntata però l'attenzione si è spostata totalmente su Marco e Anna, come mai?
Amore pensaci tu ruomors, Marco brillo all'incontro con gli insegnanti della figlia?Nel corso dell'ultimo appuntamento con Amore pensaci tu abbiamo avuto modo di conoscere meglio la storia di Marco e Anna, lei dottoressa in carriera e lui ex pubblicitario che ha preferito l'amore per la famiglia diventando così un mammo casalingo.... Ma che adesso sente il bisogno di rivendicare il suo ruolo tornando a lavorare. Secondo alcuni rumors della nuova puntata riguardano proprio loro, sembrerebbe che Anna questa volta sorprenda il marito Marco brillo all'incontro con gli insegnanti della figlia. Tutta colpa del nuovo lavoro?
