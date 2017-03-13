Home Intrattenimento Il Segreto: Camila cade, Rafaela bacia Matias. Anticipazioni dal 13 al 18 Marzo 2017

Il Segreto: Camila cade, Rafaela bacia Matias. Anticipazioni dal 13 al 18 Marzo 2017

di Redazione 13/03/2017

Nuovi intrighi e colpi di scena ci attendono su Canale 5 con i nuovi episodi de Il Segreto per stuzzicare la nostra curiosità. Le Anticipazioni dal 13 al 18 Marzo 2017 della soap spagnola scritta da Aurora Guerra promettono infatti di tenerci incollati davanti al televisore: vediamo nel dettaglio cosa accadrà ai personaggi centrali della soap Il Segreto. Stando alle Anticipazioni delle prossime trame Il Segreto, Camila cercherà di prendere le distanza da Elias e gli dice che loro possono essere solo amici: la donna vorrebbe salvare il suo matrimonio ma non è consapevole ancora dei prossimi piano dello stesso Hernardo. Camila infatti si avvicinerà al marito chiedendogli di starle vicino così da salvare il loro matrimonio. Nel frattempo Onesimo e Hipolito vorrebbero trovare degli acquirenti per i Viejamentos ma secondo Gracia nessuno sarebbe disposto a comprarli; Don Berengario riferisce a Dolores che Pedro sarà il sostituto di Lenin e la donna ci crede. Finalmente dopo tanta attesa per i fan de Il Segreto, cade l'accusa mossa a Raimundo accertandosi che né lui né gli abitati del piccolo Punte Viejo sono dei terroristi. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 18 Marzo 2017 ci rivelano che Dolores, ingannata dallo stesso Don Berengario, comincia a darsi aree in paese. Intanto le cosa vanno male per Camila: Hernando infatti continua stranamente a rifiutare qualsiasi contatto con Camila e addirittura decide di andare via da Puente Viejo e di recarsi a Madrid. Cosa lo avrà spinto a fare questa scelta? Come reagirà adesso Camila? Sol e Candela studiano un particolare piano per fare innamorare Carmelo e Mencia anche se incontreranno alcuni imprevisti. Dolores si dà delle arie in paese suscitando curiosi sorrisi dei compaesani e decide, convinta della imminente elezione di Pedro a Presidente dell'Unione Sovietica, di studiare il cirillico. Nei prossimi episodi de Il Segreto dal 13 al 18 Marzo 2017 assisteremo inoltre a due colpi di scena. Da un lato la scelta curiosa di Rafaela di baciare Matias, dall'altro l'incidente di Camila che cadrà a terrà sbattendo la testa mentre Beatriz spaventata riuscirà a parlare per chiedere aiuto.

