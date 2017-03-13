Uomini e donne gossip news: Soleil sceglie di corteggiare Marco? Anticipazioni trono classico

Soleil Sorge corteggiatrice del trono classico di Uomini e donne è al centro delle nuove news di gossip. Rumors sempre più insistenti infatti si concentrano sulla sua scelta di dire addio a Luca Onestini per Marco Cartasegna. Quando il nuovo tronista è arrivato alla corte di Maria de Filippi le carte sono state rimescolate, Marco si è dimostrato interessato a Soleil che sembra ricambiare l’interesse. La frequentazione tra Soleil e Luca dunque sembra sia destinata a terminare ma non sono esclusi colpi di scena dell’ultimo minuto.

Gossip interessanti arrivato direttamente dalla registrazione delle prossime puntate del trono classico di Uomini e donne, Soleil dopo aver abbandonato lo studio a causa dei soliti malintesi con Luca Onestini, ha deciso di fare ritorno per accettare l’invito del rivale. Soleil e Marco dunque usciranno insieme in esterna. Sarà una tattica per far ingelosire Luca e per costringerlo a scegliere? Il tronista è molto perplesso anche se ci sono anticipazioni molto interessanti sul tronista avvistato al Pincio per una romanticissima esterna con Giulia. I fan che li hanno avvistati non hanno dubbi, sarà proprio lei la scelta di Luca Onestini. Soleil Sorge quindi ha deciso di correre ai ripari per non lasciare il programma oppure ha capito di avere più affinità con l’altro tronista. In una diretta su Instagram Soleil si è lasciata sfuggire alcune dichiarazioni importanti su quello che accadrà prossimamente a Uomini e donne.

Come riporta il sito Gossipetv infatti la corteggiatrice di UeD non sapeva di essere ripresa, e ha parlato dell’esterna che voleva organizzare con Marco Cartasegna, un’uscita a tema sui segni zodiacali per conoscersi meglio provando a leggere cosa dicono le stelle. Non ci resta quindi che attendere le prossime news di gossip e la nuova registrazione del trono classico per capire cosa ha combinato Soleil Sorge. Le sue rivali potrebbero aumentare visto che sono in molte a non digerire il suo atteggiamento. Vi aspettiamo molto presto con le ultime anticipazioni di Uomini e donne.