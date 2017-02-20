Home Attualità Una Vita, Anticipazioni spagnole: Juliana e Leandro lasciano Acacias 38

di Redazione 20/02/2017

Arriva un altro appuntamento con le Anticipazioni spagnole di Una Vita, la soap spagnola scritta da Autora Guerra e giunta alla sua seconda edizione, pronta ad intrattenerci con tante nuove sorprese ogni giorno su Canale 5. In particolare, le news più importanti che arrivano direttamente dalla madre patria ci rivelano che ben due personaggi della soap opera lasceranno prossimamente Acacias 38 per trasferirsi a Parigi: di chi si tratta? Ebbene parliamo proprio di Juliana e Leandro, la coppia che finalmente riuscirà a sposarsi donando ai telespettatori tante emozioni. Ma vediamo nel dettaglio cosa si riservano le anticipazioni spagnole di Una Vita Acacias 38 per i prossimi episodi. Anticipazioni Una Vita, l'addio dei due sposini da Acacias Nei prossimi episodi di Una Vita, come ci rivelano le Anticipazioni dalle puntate spagnole, vedremo come l'abitazione di Celia e Felipe sarà invasa da un'enorme quantità d'acqua mentre Guadalupe e Pablo purtroppo saranno sempre più lontani. Brutte notizie per Cayetana che è stata condannata alla pena capitale. Intanto il fatidico matrimonio tra Juliana e Leandro sarà finalmente celebrato davanti agli stessi occhi increduli di Donna Susanna. Gli sposi cercheranno comunque di fare pace con lei seppure invano, mentre Fernando comincerà a filtrare con Teresa. Ma le anticipazioni che più lasciano di stucco i fan della soap Una Vita riguarda proprio l'addio ad Acacias 38 dei due sposini Juliana e Leandro. I due infatti avranno intenzione di trasferirsi nella capitale parigina per aprirvi una nuova sartoria ed iniziare così una nuova vita ed una nuova avventura lavorativa. Si tratta, secondo le ultime indiscrezioni, di un addio definitivo dal piccolo paesino spagnolo di Acacias 38, nonostante qui la situazione non sembri per niente tranquilla..a giorni sarà infatti attesa l'esecuzione di Cayetena.

