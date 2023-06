Il viaggio come ispirazione letteraria: itinerari alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato grandi autori

C’è chi viaggia anche per conoscere, per scoprire, alla ricerca di forti emozioni. Tra le mete turistiche ce ne sono alcune che sono anche inflazionate grazie a famosissimi autori letterari che ne hanno aumentato le visite con i loro racconti.

Sono spesso posti con scenari mozzafiato che hanno ispirato menti di altissimo livello e che hanno permesso loro di raccontarci le pagine più belle della letteratura.

Sarebbe veramente bello qualcuno si decidesse ad organizzare dei viaggi o dei tour alternativi e legati al mondo letterario. Invece che le solite vacanze all’insegna del mare e del divertimento, ci sarebbe spazio per qualcosa di più intenso e profondo.

Ma se è vero che non esistono (ancora) viaggi organizzati del genere, bisogna anche dire che chiunque, con la propria macchina, può raggiungere facilmente queste zone e questi luoghi così ricchi di bellezza.

Oppure, se si vive distanti, si può noleggiare un’auto in loco senza troppi problemi. Ormai viaggiare è un qualcosa alla portata di tutti. Le distanze sono ridotte (in poche ore si è dall’altra parte del mondo) e grazie anche alle numerose promozioni e offerte di viaggio che si trovano online, chiunque può togliersi lo sfizio di un bel weekend alla scoperta di nuove località e destinazioni.

Cosa stai aspettando? Non ci sono più scuse.

È giunto il momento di scoprire assieme alcuni degli itinerari più interessanti legati al mondo letterario.

Contenuti







Il Monte Tabor a Recanati, L’Infinito di Leopardi

Si dice che il Monte Tabor a Recanati sia stato quello a ispirare L’Infinto di Giacomo Leopardi. Proprio per questo motivo è conosciuto anche come “il colle dell’Infinito”. La poesia recitava: “Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, che da tanta parte de l’ultimo orizzonte il guardo esclude”. Il nome del Monte Tabor deriva dalla collina della Galilea che viene identificata come quella della Trasfigurazione di Gesù. Nelle giornate di bel tempo si riescono a vedere anche i Monti Sibillini.

Chi si reca lì per visitarlo può ovviamente anche ammirare la cittadina di Recanati che con poco più di ventimila abitanti è un paradiso terrestre. Situata in provincia di Macerata nelle Marche sorge a 293 metri sul livello del mare e ha anche numerosi monumenti da visitare.

Moseley Bog a Birmingham, viaggio nella Terra di Mezzo

Moseley Bog è una zona paludosa che si trova a Birmingham in Inghilterra. Si trova non molto distante dalla casa di Tolkien e ispirò il famosissimo scrittore nella composizione di quella Terra di Mezzo portata al cinema poi da Peter Jackson nella saga de Il Signore degli Anelli.

A guardare le foto che possiamo trovare sul web ci rendiamo subito conto di trovarci in un posto fatato, dotato di grandissimo fascino e con la possibilità di perderci negli specchi d’acqua e in una fauna che domina incontrastata. Lontana dallo smog della città è un posto meraviglioso che ci può davvero far immergere idealmente nelle avventure di Frodo e compagni.

Foresta di Ashdown nel Sussex, dove visse Winnie the Pooh

Passiamo a parlare di un libro per ragazzi che ha portato anche alla realizzazione di diversi film per la Walt Disney. Le avventure del simpatico orsetto Winnie the Pooh sono state ispirate dalle passeggiate dell’autore A.A.Mine, e suo figlio Christopher Robin, nella foresta di Ashdown nel Sussex in Inghilterra.

Proprio questo luogo magico è stato da ispirazione per il famoso Bosco dei cento acri. Fu lo stesso E.H.Shepard, disegnatore del personaggio, a confessare di aver preso anche lui come riferimento questo magico luogo.

Questa zona aperta è composta da oltre duemila ettari di bosco con pini, querce e betulle ad adornarla. All’interno della foresta sono stati girati anche film e serie tv come Band of brothers Fratelli al fronte.

Dublino in Irlanda ispirò James Joyce

Il grandissimo autore James Joyce non ha mai negato di essersi ispirato per diverse sue opere alla città irlandese di Dublino. Tanto che una delle sue più grandi opere, Gente di Dublino, porta proprio il nome della città nel titolo. Si tratta di un romanzo che è stato in grado di portare su carta il concetto di flusso di coscienza, strabiliando i lettori ancora oggi per la sua fluidità.

Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda e conta oltre 500mila abitanti, ma arriva al milione se si estende la visione a tutta l’area metropolitana.

Si tratta di una città in continua espansione che a un lato antico e molto tradizionalista abbina anche modernità incredibili e grandi miracoli della tecnologia architettonica.

Fu fondata dai vichingi in tempi antichi e utilizzata come centro per il commercio degli schiavi.