Il debutto in libreria di Flavio Paoletti

Il viaggio: la metafora della libertà è l’opera prima di Flavio Paoletti, edita dalla Casa Editrice bookabook e prossimamente in libreria e in tutti i principali store online.

IL LIBRO

Non un semplice diario di bordo, ma un viaggio nell'anima. Il viaggio: la metafora della libertà è il primo libro di Flavio Paoletti, un percorso emotivo e sensoriale che attraversa continenti, culture e trasformazioni interiori. Luoghi iconici e angoli nascosti del mondo diventano lo sfondo di incontri inattesi, scoperte sensoriali e momenti di profonda introspezione.

Un’opera strutturata “in tappe emotive” — luoghi, persone, odori, emozioni — anziché per tappe geografiche o cronologiche. Una scelta che rispecchia il modo autentico in cui la mente rielabora i ricordi: per intensità vissuta, non per coordinate temporali. Ogni capitolo esplora un aspetto diverso dell'esperienza del viaggiare, intrecciando aneddoti sorprendenti e riflessioni intime in un racconto che parla, in ultima analisi, di libertà, apertura e crescita personale.

DA DOVE NASCE L’IDEA

"Ho scritto questo libro per condividere la sensazione di libertà che il viaggio ha acceso in me. Ogni esperienza, ogni volto incontrato e ogni emozione vissuta mi hanno trasformato, aiutandomi a superare pregiudizi e ad aprire la mente" — spiega Flavio Paoletti.

Raccontare il viaggio come condivisione e apertura verso un mondo che ci vuole sempre più omologati, schiavi dei like e del postare compulsivo; viversi il momento e abbracciare le diversità per sentirsi più cittadini del mondo e meno stranieri: è questo che ha spinto Paoletti a percorrere un viaggio prima fisico e poi letterario in cui, pagina dopo pagina, si possono assaporare gusti e profumi provenienti da ogni angolo del globo.

LA SCELTA EDITORIALE

Bookabook è la casa editrice italiana che affida ai suoi lettori la decisione finale sui libri da pubblicare. Sono proprio i lettori, dopo un’attenta selezione da parte della redazione, a decidere quali libri faranno effettivamente parte del catalogo. Lo possono fare dopo aver letto la sinossi e una corposa anteprima, costruendo così una comunità di lettori e un forte passaparola prima che il libro sia pubblicato.

"La vivo come un'estensione naturale della filosofia del mio libro: un cammino condiviso. Coinvolgere direttamente i lettori significa trasformarli in compagni di viaggio che sostengono attivamente la nascita di un progetto in cui credono" — racconta Paoletti.

L’AUTORE

Flavio Paoletti, nato a Trieste il 5 maggio 1965, è un professionista con oltre quarant'anni di esperienza nel settore sanitario, dove ha ricoperto ruoli manageriali e sviluppato progetti innovativi di integrazione sociosanitaria e servizi territoriali. Docente in diverse università italiane, ha presentato ricerche e progetti in Italia e in Europa. Autore di testi specialistici di riferimento — tra cui L'infermiere di famiglia e di comunità e pubblicazioni con l'OMS — con Il viaggio: la metafora della libertà firma il suo debutto letterario, sintesi di decenni di esperienze e di una passione per il viaggio nata a diciassette anni.