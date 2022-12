Importante, nuovo singolo di Marracash: testo, significato e dove ascoltarlo

Insieme alla versione deluxe del disco “Noi, Loro, Gli Altri”, Marracash rilascia il nuovo singolo, il titolo è “Importante”. Ecco testo, significato e dove ascoltarlo.

“Importante”, il nuovo singolo di Marracash

Marracash chiude il 2022 con l’uscita della versione deluxe del suo disco “Noi, Loro, Gli Altri”, e tra i nuovi brani dell’album anche il singolo intitolato “Importante”.

Il brano è stato scritto da Marracash, Marz, Zef, Alberto Anelli e Cristiano Malgioglio. La produzione di “Importante” porta invece le firme di Marz e Zef.

“Importante” di Marracash omaggia inoltre la cantante Mina, in quanto comprende il campionamento della canzone “L’importante è finire”, del 1975.

Con il rilascio del nuovo singolo, Marracash sfida direttamente le classifiche natalizie, in cui i classici di natale come “All I Want for Christmas” tornano alle prime posizioni con particolare determinazione. Nonostante ciò, “Importante” di Marracash riesce a tenere testa senza particolari problemi alla regina delle canzoni di natale Mariah Carey.

Testo di “Importante” di Marracash

Di seguito il testo del brano “Importante”, nuovo singolo del rapper Marracash, inserito nella versione deluxe del disco “Noi, Loro, Gli Altri”.

[Intro]

L’importante

[Ritornello 1]

La pioggia mi ricordava (Sei importante) (L’importante)

Tempesta che non si placa (Sei importante) (L’importante)

E oggi non mi perderò, oh

Perché no, non ho più tempo (L’importante)

So che mi ricorderò che (Sei importante) (L’importante)

Strofa]

Piove perché eri colma ed hai traboccato

Perché tu prendi la forma di ogni vaso

Piove, non c’è riparo, dolce richiamo

Gocce di Tavor, forse divago (L’importante)

Ma ora che diluvia penso che sei un’illusa

Che non sa restare da sola perché ha paura

Ciò che ci accomuna è il vuoto in cui sto affogando

Mentre tutti lottano per un posto nel fango

E siamo dopo la fine, la scena post-crediti

Conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti

Per me essere forti è potersi mostrare deboli

Reciti, io ho imparato a scrivere leggendomi

Piove su attivisti che imbrattano i monumenti

Sugli sbirri che manganellano gli studenti

Piove sopra gli incendi, è come se li alimenti

Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti (L’importante)

[Ritornello 1]

La pioggia mi ricordava (Sei importante) (L’importante)

Tempesta che non si placa (Sei importante) (L’importante)

E oggi non mi perderò, oh

Perché no, non ho più tempo (L’importante)

So che mi ricorderò che (Sei importante) (L’importante)

[Bridge]

E lei vedeva in ogni crepa

Un tentativo in meno (L’importante)

E lui credeva fosse segreta

La loro intesa almeno

Noi (Noi)

Non ci saremmo persi in fretta, poi

(Il cielo piange e piove dalle nostre facce)

Non puoi (Non puoi)

Nascondere a te stessa ciò che vuoi (L’importante)

[Ritornello 2]

La pioggia mi ricordava (Sei importante) (L’importante)

Tempesta che non si placa (Sei importante) (L’importante)

E oggi non ti perderò, oh

Perché no, non ho più tempo (L’importante)

Forse non ti troverò, ma

Sei importante

Significato di “Importante”: l’omaggio alla grande Mina

“Importante”, il nuovo singolo di Marracash, rende omaggio ad una delle voci che hanno scritto la storia della musica italiana: quella della grande Mina. Nella canzone il rapper ha infatti inserito il campionamento di “L’importante è finire”, canzone di Mina rilasciata nel 1975.

In un comunicato stampa, è lo stesso Marracash a parlare di questo pezzo, e di quanto per lui sia “Importante” sia di nome che di fatto:

“Ho finito di scrivere il brano appena dopo il tour ed è davvero diventato un pezzo importante. Un po’ per il campionamento di Mina, di una delle sue tracce più famose: L’importante è finire. Il concetto della pioggia è un po’ il motore della canzone. Una pioggia che ti deprime, ma che al tempo stesso lava via i tuoi pensieri”

Dove ascoltare “Importante”, la nuova canzone di Marracash

“Importante”, la nuova canzone di Marracash, inedito della versione deluxe del disco “Noi, Loro, Gli Altri”, è disponibile su tutte le piattaforme di musica in streaming: Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes, YouTube, a partire dal 9 dicembre 2022.