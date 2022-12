“Ok. Respira”, il nuovo singolo di Elodie: testo, significato e dove ascoltarlo

“Ok. Respira” è il nuovo singolo di Elodie, anticipa l’omonimo disco in uscita a febbraio 2023. Ecco testo, significato dove ascoltare la canzone.

“Ok. Respira”, il nuovo singolo di Elodie

Elodie rilascia una nuova canzone, il titolo è “Ok. Respira” e anticipa l’omonimo disco dell’artista, la cui data di uscita è prevista per febbraio 2023.

Il brano “Ok. Respira”, che funge da primo singolo ufficiale del prossimo disco, è stato scritto dalla stessa Elodie, con Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Joan Thiele. La produzione della canzone è stata invece a cura di Itaca.

Insieme all’annuncio del singolo e dell’omonimo album, Elodie ha anche rivelato che è in produzione la sua prima docuserie, e in più l’artista sarà in concerto a Milano sempre nel 2023. Ulteriori dettagli a questo proposito non sono ancora noti.

Non si dimentichi poi che Elodie parteciperà al Festival di Sanremo 2023, segnando la sua terza presenza sul palco dell’Ariston, di cui una volta come co-conduttrice.

Testo di “Ok. Respira” di Elodie

Di seguito il testo del nuovo singolo di Elodie, “Ok. Respira”.

[Strofa 1]

E, se mi cerco, penso a che cosa vorrei

Sotto la pelle il mondo gira anche se non ci sei

Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo

Non mi giudicare se perdo il controllo

[Pre-Ritornello]

Che prezzo ha la mia libertà?

Più del tuo cash, della tua umiltà

Se mi guardi così, io non ti riconosco

Se mancherà l’aria, mi dirò lo stesso

Okay, respira

[Ritornello]

Mi rinnamoro di me da sola

E riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova

La luce che negli occhi

Lascio che mi tocchi

Nel suono della mia voce mi voglio sentire

Okay, respira

[Strofa 2]

L’istinto è la mia arma, so che può ferire

Ma la mia vеrità mi guarirà alla fine

Ho tutto il mio spazio qua

Non mi sposto, Rosa Parks

Nessuno dimentica

[Pre-Ritornello]

Chе prezzo ha la mia libertà?

Più del tuo cash, della tua umiltà

Se mi guardi così, io non ti riconosco

Se mancherà l’aria, mi dirò lo stesso

[Ritornello]

Mi rinnamoro di me da sola

E riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova

La luce che negli occhi

Lascio che mi tocchi

Nel suono della mia voce mi voglio sentire

Okay, respira

Okay, respira

[Bridge]

Il sole va, la notte

Mi rinnamoro di me

Innamoro di me

Innamoro di me

[Ritornello]

Mi rinnamoro di me da sola

E riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova

La luce che negli occhi

Lascio che mi tocchi

Nel suono della mia voce mi voglio sentire

Okay, respira

Okay, respira

Significato di “Ok. Respira”: Elodie si rinnamora di sé

Elodie si conferma pop con un brano che abbraccia l’up-beat e ha il potenziale per diventare il tormentone del 2023. Al di là della sonorità che fa venir voglia di alzarsi e ballare, il testo di “Ok. Respira”, il nuovo singolo di Elodie, non va trascurato.

“Ok. Respira” è un inno alla libertà femminile e all’amore per il proprio corpo e la propria anima. Elodie prende consapevolezza più che mai della propria indipendenza e resta salda nelle sue posizioni (Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo / Non mi giudicare se perdo il controllo).

Il brano è anche un invito a riconoscere il proprio valore (Che prezzo ha la mia libertà? Più del tuo cash) e ad amarsi incondizionatamente. L’amor proprio assume una centralità significativa in “Ok. Respira”, avendo il ritornello dedicato proprio a questo tema. Elodie canta di essersi innamorata nuovamente di se stessa, di guardarsi allo specchio e scoprire una persona nuova con gli occhi pieni di luce.

L’artista riconosce che ci saranno momenti in cui questa sicurezza potrà vacillare, ma in quegli attimi è importante riacquisire consapevolezza (Se mancherà l’aria, mi dirò lo stesso: Okay, respira)

“Ok. Respira”: dove ascoltare il nuovo singolo di Elodie

“Ok. Respira”, il nuovo singolo di Elodie, è disponibile su tutte le piattaforme di musica in streaming, sarà inoltre trasmessa dalle radio italiane. Su YouTube è stato pubblicato anche il video ufficiale del singolo.