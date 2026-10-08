INAIL, premi assicurativi e prevenzione: come cambiano gli incentivi per le imprese virtuose

Gli sconti INAIL: dalla teoria alla pratica

DAL MODELLO OT23 AL NUOVO SCENARIO

Ogni anno, in autunno, migliaia di imprese compilano il modello OT23 per chiedere la riduzione del premio assicurativo INAIL. Il meccanismo è noto: ai datori di lavoro che dimostrano di avere investito in salute e sicurezza l’Istituto riconosce uno sconto che va dal 5% al 28%, a seconda del proprio tasso di tariffa.

Dall’ultimo aggiornamento normativo però è cambiato qualcosa. Gli interventi premiati non riguardano più soltanto i dispositivi o le barriere fisiche, ma anche l’organizzazione complessiva del lavoro. In altre parole, l’INAIL chiede alle aziende di spingersi oltre l’adempimento puntuale e di ragionare in termini di sistema.

Ne deriva un doppio binario. Da un lato le azioni tangibili – macchinari con protezioni, aspiratori di polvere, check-list digitali – dall’altro le misure gestionali che garantiscono continuità nel tempo. Senza quest’ultima componente, la domanda di riduzione rischia di rimanere un fuoco di paglia, con tempi lunghi di istruttoria e probabili contestazioni documentali.

Prevenzione che si tocca: investimenti ammessi al beneficio

BENEFICI MISURABILI DAL CANTIERE ALL'UFFICIO

I criteri di valutazione INAIL elencano voci molto concrete. Tra gli interventi più premiati troviamo:

sostituzione di attrezzature obsolete con modelli “CE” a basso impatto vibrazionale;

installazione di sistemi di sollevamento ergonomico nei reparti di logistica;

adozione di software certificati per il monitoraggio ambientale di polveri e rumori;

programmi di formazione pratica con prove di evacuazione e simulazione incendio.

Ciascuna voce ha un punteggio; raggiunta la soglia dei 100 punti si ottiene lo sconto. Tuttavia, perché il punteggio sia riconosciuto, non basta emettere un ordine d’acquisto o far firmare un registro presenza. Servono procedure scritte, ruoli chiari, evidenze di riesame periodico. In sintesi, serve una pista d’audit.

Molte realtà lo scoprono tardi: il macchinario nuovo è entrato in produzione, ma la struttura organizzativa che dovrebbe verificarne la corretta manutenzione non è mai stata formalizzata. Il beneficio economico svanisce così in fase di verifica a campione.

Gestione documentata: la chiave di accesso agli incentivi

LA CULTURA DELLA PROVA

Qui entra in gioco la certificazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Una documentazione coerente con la norma internazionale ISO 45001 dimostra non solo l’acquisto, ma anche la capacità di mantenere nel tempo gli standard raggiunti. Inoltre, gli audit di parte terza creano un archivio tracciabile che l’INAIL tende a considerare positivamente in sede di valutazione.

Un caso pratico arriva dal settore consulenza, dove il percorso descritto in https://acservizi.it/iso-45001/ chiarisce come tradurre gli obblighi ISO in procedure quotidiane, evidenze di monitoraggio e revisioni periodiche. L’esempio è utile perché collega ogni requisito al relativo punteggio INAIL, facilitando la valutazione di costi e benefici prima di inoltrare la domanda.

La scelta di un percorso certificato porta con sé altri vantaggi collaterali. Le aziende che hanno già familiarità con la ISO 9001 trovano naturale integrare i processi; chi opera in filiere regolamentate – dall’oil & gas al food – scopre che un sistema unico riduce duplicazioni di moduli e audit cliente. Nel caso di AC Servizi srl, ad esempio, la doppia certificazione 9001 e 45001 con enti come RINA e ASACERT ha permesso di uniformare la piattaforma di formazione online e le attività consulenziali, creando economie di scala misurabili.

Oltre lo sconto: ritorni strategici per l’impresa

UN VANTAGGIO COMPETITIVO CHE RESTA

Il minor premio INAIL è il vantaggio più immediato, ma non il solo. In gara d’appalto la presenza di un sistema certificato pesa sui requisiti di qualificazione tecnica; nei rapporti con i grandi clienti, soprattutto multinazionali, rappresenta ormai una condizione di ingresso e non un plus opzionale.

C’è poi l’aspetto della reputazione interna. Quando la direzione lega i bonus di risultato a indicatori di sicurezza, l’assenteismo si riduce e la produttività migliora. I numeri raccolti da Confindustria dimostrano che, a parità di settore, le imprese certificate registrano un calo degli infortuni superiore al 20% nel triennio successivo.

Infine, l’accesso ai fondi regionali per l’innovazione. Molti bandi premiano con punteggi aggiuntivi chi può esibire un sistema di gestione riconosciuto da un organismo accreditato. Investire in prevenzione, quindi, non significa soltanto pagare meno assicurazione: significa aprire la porta a opportunità di crescita che altrimenti resterebbero fuori portata.