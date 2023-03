Fridays For Future: di nuovo in piazza per difendere l’ambiente

Sulla scia del nuovo Global Climate Strike, tornano in piazza i giovani e giovanissimi che protestano in difesa dell’ambiente. Cortei in tutta Italia e slogan che rispecchiano la rabbia delle nuove generazioni per una classe dirigente che ignora il malessere del Pianeta Terra, e che anzi vi contribuisce ampiamente.

Fridays For Future: di nuovo in piazza i giovani di Greta Thunberg

Venerdì 3 marzo è uno dei Fridays For Future, e come in ognuna di queste importanti occasioni di mobilitazione, in tutte le principali città italiane hanno sfilato cortei di giovani e giovanissimi che protestano in difesa dell’ambiente.

I cortei italiani si inseriscono nel quadro del nuovo Global Climate Strike, una mobilitazione internazionale contro le politiche dei governi che, lungi dal prendere provvedimenti che tutelino il benessere del Pianeta, persistono in un atteggiamento di noncuranza nei confronti del cambiamento climatico e delle terribili conseguenze sugli ecosistemi.

Non solo riscaldamento climatico, ecosostenibilità ed energia rinnovabile, i giovani di Fridays For Future protestano anche contro la guerra e l’invio di armi in Ucraina, chiedono la tassazione extra delle aziende che stanno guadagnano attraverso il conflitto e tanto altro.

Gli slogan di Fridays For Future

Tra gli slogan della protesta, il principale è: “In tutte le piazze del Mondo liberiamo la più grande forza: la nostra rabbia, che diventerà energia rinnovabile” e “Se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città”.

Sul sito di Fridays For Future Italia, si legge:

“Con la guerra e le molteplici crisi che stiamo vivendo, le grandi aziende del fossile hanno accumulato enormi extraprofitti, mentre dilaga la povertà energetica. Ma la partita non è finita. Possiamo ribaltare la situazione e costruire l’alternativa. Comunità energetiche, trasporti capillari, servizi pubblici per città vive e accessibili. Questo sciopero darà nuova luce alla rabbia: saremo energia creativa e propositiva, renderemo concreto l’immaginario delineato dall’Agenda Climatica”.

Cortei in tutte le principali città italiane

Il corteo che ha sfilato per le strade di Roma è stato tra i più partecipati: migliaia di persone sono partite da Piazza Della Repubblica fino ad arrivare in piazza di Porta San Giovanni. Dalle ore 9.00 di questa mattina le manifestazioni hanno avuto inizio nelle principali piazze delle città: Largo Cairoli a Milano, Piazza Dante a Napoli, Piazza Castello a Torino, piazza San Francesco a Bologna, Piazza Santa Maria Novella a Firenze, Piazza Verdi a Palermo (in Sicilia il corteo inizia alle ore 16.00).