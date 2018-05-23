ATA terza fascia graduatorie: su Istanze Online le sedi espresse

Le scuole italiane lavorano per portare a termine tutti gli adempimenti previsti dal MIUR nell'ambito del rinnovo delle graduatorie ATA terza fascia per il periodo 2017-2020. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate a metà giugno ma su Istanze Online i candidati possono visualizzare l'elenco delle sedi espresse ad aprile.

Personale ATA bando terza fascia, graduatorie provvisorie

Nella pagina personale di Istanze Online i canditati che hanno presentato la domanda per l'inserimento nelle graduatorie ATA terza fascia possono visualizzare le sedi che hanno espresso con il modello D3 inoltrato ad aprile. Per accedere alla pagine personale dovete cliccare su: Altri servizi → Graduatorie d'istituto → Personale ATA → Vai al servizio → Avanti → Fascia III (dal menu a tendina) → Ricerca. Intanto il MIUR ha pubblicato una nota con alcuni riferimenti precisi sulla tempistica, le graduatorie provvisorie saranno pubblicate a metà giugno.

Reclami ATA III fascia graduatorie 2018-2021

Il MIUR ha pubblicato la nota num. 23718 del 17 maggio 2018 contenente tutte le indicazioni per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie del personale ATA terza fascia. Nella nota si legge che il 15 giugno 2018 è la data di “richiesta massiva” ma gli edifici scolastici che porteranno a termine le operazioni richieste in anticipo potranno definire una data precedente. Dal momento della pubblicazione delle graduatorie i candidati hanno 10 giorni di tempo per presentare un reclamo. Le graduatorie definitive dovrebbero esser pubblicate a parte dal 9 luglio 2018 e saranno valide per l'anno scolastico 2018-2019 perché la validità è stata prolungata di un anno (dal 2020 al 2021). I candidati che non hanno espresso le 30 sedi entro il 13 aprile saranno inseriti solo nelle graduatorie dell'istituto capofila.