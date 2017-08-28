Infanticidio in America, uccide il figlio di 3 anni e lo abbandona in un bosco

Il corpo del bambino di 3 anni è stato trovato in un bosco del New Jersey. Il giovane padre doveva prendersi cura del piccolo ma era diventato un ostacolo per la nuova relazione. Alla fidanzata 17enne infatti non piacevano i bambini.

Brendan ucciso nel 2015: il movente dell’infanticidio

Nella vita del giovane padre di 23 anni stava cambiando qualcosa. Da poco infatti aveva conosciuto una ragazza che gli aveva confidato di non provare molta simpatia per i bambini. L’omicidio di Brendan è avvenuto nel 2015 e a confessare il movente che ha sconvolto l’America è stato proprio l’uomo dopo mesi di indagini. La ragazza non è mai stata accusata. Ora David Creato Jr. sarà condannato in primo grado con l'accusa di omicidio colposo.

La madre del bambino contro il padre: quel racconto strano

Samantha Denoto, la madre di Brendan, ha testimoniato contro l’uomo. Poco prima del ritrovamento del cadavere infatti, David le avrebbe detto che forse gli ‘spiriti’ avevano suggerito al bambino di andare nel bosco. A quel punto per gli inquirenti era chiaro che sapesse qualcosa. Il pubblico ministero ha affermato che Creato ha dimostrato ‘estrema indifferenza per la vita umana’ uccidendo il figlio. La pena richiesta per il padre omicida è di 10 anni di reclusione da scontare in un carcere del New Jersey.

Brendan è stato ucciso il 13 ottobre 2015, soffocato e poi abbandonato nel bosco. Il padre chiamò il 911 intorno alle sei del mattino e tre ore dopo i cani dei poliziotti ritrovarono il cadavere. La sentenza è attesa per la fine del prossimo mese e la condanna è quasi scontata.