Andrea Damante torna in tv: l’ex tronista nel cast di Don Matteo 11

Ottime notizie per i fan dell’ex tronista Andrea Damante. Il fidanzato di Giulia De Lellis infatti sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale e, le fan che aspettavano con ansia il suo ritorno in tv, sono state accontentate. Andrea Damante è stato scelto per il cast della seguitissima fiction di Rai1 Don Matteo 11.

Andrea Damante nella fiction di Rai 1 Don Matteo 11: cast completo

Era da tempo che i follower dei Damellis chiedevano una maggiore presenza in tv e, se per Giulia De Lellis sembra quasi sfumare la partecipazione al Grande Fratello Vip 2, ad Andrea Damante invece le cose vanno meglio. L’ex tronista avrà la fortuna di lavorare con Terence Hill, un‘esperienza completamente diversa dalle serate in discoteca e dai salotti televisivi di Canale5.

L’annuncio è arrivato poco fa con un video pubblicato su Instagram Stories, insieme a Damante c’è anche Mariasole, nota youtuber che fa parte del cast di Don Matteo 11. Tra gli altri volti noti ci sono Federico Russo (che abbiamo visto ne I Cesaroni) e ancora Carlo Conti, Corrado Tedeschi e Romina Carrisi, la figlia di Al Bano. Per loro però ci saranno delle piccole parti speciali.

Quale sarà il ruolo di Andrea Damante in Don Matteo 11?

Purtroppo non abbiamo informazioni sul ruolo che verrà affidato ad Andrea Damante in Don Matteo 11, l’ex tentatore di Temptation Island potrebbe essere una presenza speciale come gli attori che abbiamo citato in precedenza. Forse sarà il Dj di una discoteca dove ci sarà un delitto, oppure sarà uno dei sospetti. Noi gli facciamo un grosso in bocca al lupo, e ringraziamo Maria De Filippi perché crede in questi giovani talenti.