Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono tornati insieme!
di Redazione
28/08/2017
Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono tornati insieme? Questa è la news che da ore ormai spopola sul web, ma sarà vero?
Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio nuovo gossipAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio questa estate hanno lasciato tutti con il fiato sospeso per via della loro separazione. In un primo momento si è parlato di un possibile flirt tra Anna Tatangelo e Bobo Vieri, smentito poco dopo dalla relazione con Costanza Caracciolo. Comunque sia la coppia ha deciso di allontanarsi dal mondo del gossip per poter affrontare bene i propri problemi e non farli gravare sul figlio per via di un eccesso mediatico. In questo frangente però non sono mancati vari avvistamenti che allontanavano definitivamente Anna Tatangelo da Gigi D'Alessio.
Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio in crisi?Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio da qualche tempo pare che vivessero una crisi profonda, dovuta probabilmente al cambiamento della cantante. Secondo alcuni rumors infatti sembrerebbe che Gigi D'Alessio non abbia mai realmente apprezzato il cambiamento della compagna, inclusi anche i vari ritocchini che secondo qualcuno hanno alterato la sua bellezza. In queste settimane però la coppia, attraverso un comunicato stampa, ha reso nota la crisi chiedendo ai settimanali di gossip di rispettare il momento e quindi lasciare i loro spazi.
Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insiemeAnna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme? Dopo aver annunciato attraverso un comunicato stampa la pausa di riflessione a quanto pare la coppia ha davvero lavorato sulla crisi che aveva colpito il loro amore. Secondo alcune indiscrezioni però Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio potrebbero aver già fatto pace, qualcuno dei loro amici ha addirittura spifferato che la bella cantante napoletana potrebbe esser già pronto a far rientro nel nido d'amore. Chissà de finalmente i due artisti possono chiudere questa estate 2017 con un romantico lieto fine...
