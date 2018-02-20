Infertilità maschile, tutta colpa dell'inquinamento
di Redazione
20/02/2018
Ultimamente l'infertilità maschile ha raggiunto picchi esorbitanti. Stando ai dati raccolti dai ricercatori, tra le prime cause si annovera l'inquinamento.
Inquinamento e infertilità maschile, i dati sono preoccupantiL'aria malata lo smog e quant'altro incidono su tutto l'apparato riproduttivo di 6 uomini su 10, tanto che negli ultimi 30 anni la quantità degli spermatozoi contenuti nel liquido seminale si è dimezzato. Una situazione che ha tutta l'aria di voler peggiorare. Gli esperti, preoccupati per l'epidemia di infertilità maschile, pensano che questo pericoloso trend sia «destinato a peggiorare ulteriormente». L'infertilità maschile è provocata nel 60% dei casi dal contatto diretto con gli agenti inquinanti, e in particolare alle polveri sottili. Questo neo problematico per la specie umana, e le cause dell'infertilità saranno oggetto di discussione al I Congresso Nazionale sulla Procreazione Medicalmente Assistita, in programma il 23 e 24 febbraio 2018 a Firenze.
Infertilità maschile, inquinamento e non soloNon solo l'inquinamento mina la fertilità maschile, ma a quanto pare anche l'esposizione a fonti di calore o radiazioni. La fertilità di entrambi i sessi è minacciata poi anche da altri elementi di tossicità: tra questi, sostanze dannose presenti negli alimenti o nelle bevande. Così come la stessa plastica che normalmente viene utilizzata nel confezionamento. Ne è un esempio tipico la plastica delle bottiglie di acqua che con un prolungamento d'esposizione al sole, immette sostanze che sono a base di estrogeni sintetici, i quali mettono a repentaglio la fertilità maschile. Oltre a questi vi sono altri fattori già conosciuti, come fumo e alcol. Il prof. Luca Mencaglia, medico specialista in ginecologia e ostetricia e direttore dell'unità operativa complessa centro Pma dell'Asl Sud-Est Toscana sostiene che "Alcuni ambienti particolarmente sottoposti a inquinanti, come l'area di Pescia (Pistoia), dove sono presenti strutture che fanno uso di concimi e fertilizzanti, possono mettere a rischio la fertilità maschile. Qui è stato riscontrato che gli uomini hanno seri problemi legati alla fertilità".
Articolo Precedente
Smart working: stipendi più alti con i lavori da sogno
Articolo Successivo
Ermal Meta è gay? La dichiarazione del cantante
Redazione