Ermal Meta è gay? La dichiarazione del cantante

Ermal Meta e Fabrizio Moro si sono conosciuti grazie ad Amici di Maria de Filippi e hanno deciso di collaborare. La loro amicizia però per molti è sospetta. L'ex giudice del talent ha smentito il flirt con il collega.

Meta e Moro, flirt smentito

I due cantanti hanno vinto Sanremo 2018 con una canzone che stava per essere esclusa dalla gara perché considerata un plagio. Archiviata la polemica per la vittoria ecco che è arrivata una nuova notizia a sconvolgere la vita di Ermal Meta e Fabrizio Moro: qualcuno sostiene che siano omosessuali e che abbiano una relazione. Meta ha replicato duramente e ha messo tutto in chiaro mentre Moro ha preferito non commentare per godersi gli ultimi giorni di tranquillità prima dell'inizio del tour. Già in passato il cantautore romano non ha voluto alimentare false notizie con dichiarazioni che potevano essere abilmente utilizzate dai giornalisti.

Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest

Da qualche anno i riflettori sui vincitori di Sanremo non si spengono subito perché come sappiamo partecipano di diritto al festival canoro europeo. L'anno scorso Gabbani e la sua scimmia hanno scaldato Kiev, Eurovision 2018 invece si terrà a Lisbona, in Portogallo, paese del vincitore della precedente edizione. Il duo canoro composto da Meta e Moro suscita parecchia attenzione anche fuori dai confini italiani dove, per fortuna, sono famosi per la loro arte e non certo per il gossip sul presunto flirt. Speriamo che indossino sul palco le magliette con le frasi che hanno già migliaia di like su Instagram per lanciare messaggi tipo “La libertà è sacra come il pane” in un contesto importante come quello di Eurovision.

Polemica social sulla relazione omosessuale

Tornando alla relazione gay tra i vincitori di Sanremo 2018, il cantautore albanese ha spiegato che si vogliono molto bene “ma non così tanto”. A stuzzicare i “maligni” un fumetto che li ritraeva in atteggiamenti troppo affettuosi. Per Ermal Meta c'è poco da scherzare, sicuramente non ci si deve difendere dall'omosessualità, ma al cantautore piacciono le donne (è fidanzato da 9 anni con la speaker Silvia Notargiacomo) e lo stesso vale per Fabrizio Moro che è padre di due bambini, Libero e Anita, nati dalla relazione con Giada Domenicone.