Influenza autunno 2017: sintomi, come si cura e info contagio e vaccinazioni

di Redazione 26/09/2017

Il morbo colpirà 4-5 milioni di italiani e altri 8-10 milioni saranno affetti dal virus con sintomi influenzali febbrili: tutto sull’influenza autunno 2017 Caratteristiche e cura influenza autunno 2017, sintomi, contagio e info vaccino L'inverno è ancora lontano, l'estate è passata da pochi giorni, eppure i virus parainfluenzali, che prosperano con l'autunno, stanno già imperversando sulla Penisola. Nell'ultima settimana 80mila italiani sono stati costretti a letto a causa di raffreddore, febbre e problemi intestinali. La causa è da imputare ai ceppi derivanti da virus dell'influenza stagionale. Questi virus sono la bellezza di 262 tipi e prosperano con gli sbalzi di temperatura caratteristici della stagione, mentre quelli influenzali hanno la peculiarità di attivarsi con il freddo. Influenza autunno 2017, milioni di italiani con sintomi influenzali febbrili Niente influenza anticipata, bensì fenomeno anch'esso stagionale e perfettamente prevedibile. Ma il morbo di sicuro non sarà certo clemente. Si prevede che saranno 4 o 5 milioni di italiani costretti a letto a causa dei sintomi influenzali febbrili e 8-10 milioni colpiti da virus parainfluenzali. Gli esperti si aspettano che l’epidemia di questa stagione influenzale sarà comparabile a quella dell’anno passato. Questo perché il ceppo virale è una variante dell’A/H1N1, però è già inserita nel vaccino consigliato. Ancora attivi l’A/H3N2 Hong Kong e i due virus B, B/Brisbane e B/Phuket. La variante si chiamerà H1N1 Michigan. Influenza autunno 2017, info cura e vaccinazioni Ogni anno si contano migliaia di decessi tra i soggetti più fragili, ma i virologi notano che le vaccinazioni antinfluenzali sono in aumento, parallela con gli altri vaccini . Gli eserti raccomandano il trivalente per gli anziani che hanno avuto più contatti con i virus, anche se sono i bambini ad avere la più elevata risposta immunitaria. Secondo i virologi, dovrebbero vaccinarsi i gruppi più vulnerabili, come bambini, anziani, pazienti immunodepressi, con problemi cronici respiratori e cardiaci. Sintomi influenza autunno 2017, tosse, mal di gola e febbre ​I sintomi dell’influenza autunnale, come di quella invernale sono più o meno gli stessi. Infezioni alla vie respiratorie, con tosse e mal di gola, febbre, mal di testa e dolori alla articolazioni. In media, ogni italiano affetto dalle forme virali ha dovuto stare sei giorni a letto. Secondo stime dell'Iss, l’influenza è a principale causa di morte nei soggetti anziani per le complicazioni, come polmonite e broncopolmonite, insorte dopo aver contratto il virus.

