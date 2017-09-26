Home Intrattenimento Sabrina Ghio e Nicolò, arriva subito l'amore a Uomini e Donne?

di Redazione 26/09/2017

Uomini e Donne finalmente comincia a entrare nella sua fase clou delle esterne, grazie alle quali possiamo capire quali corteggiatori hanno attirato l'attenzione dei tronistini.. Nel caso di Sabrina Ghio, ad esempio, sembra essere già arrivato l'amore con Nicolò. Uomini e Donne Sabrina Ghio e Mattia Marciano Sabrina Ghio e Mattia Marciano senza ombra di dubbio sono i protagonisti più indiscussi di questa prima fase del trono classico di Uomini e Donne. In un primo momento si è parlato addirittura di una possibile vicinanza tra Sabrina e Mattia, secondo qualcuno infatti la ballerina avrebbe potuto abbandonare il trono per corteggiare il compagno di avventure. Nonostante i tentativi di un approccio estivo però per Sabrina Ghio e Mattia Marciano il trono sta seguendo il suo regolare percorso insieme ai corteggiatori. Uomini e Donne Mattia Marciano vicino a Chiara e Sabrina Ghio... Il trono classico di Mattia Marciano sta prendendo una piega quasi indecifrabile. Da qualche giorno la sua attenzione infatti è stata attirata dalla corteggiatrice Chiara, che come ben sappiamo è una sua vecchia conoscenza. Il tronista ha infatti spiegato di conoscere Chiara da sempre, grazie appunto un'amicizia tra le loro madri. In questo frangente però anche Sabrina Ghio pare abbia spostato la sua attenzione su un corteggiatore in particolare... Uomini e Donne Sabrina Ghio e Nicolò, è già amore? L'attenzione della bella Sabrina Ghio è stata attirata da un corteggiatore in particolare, ovvero Nicolò. Il ragazzo infatti con i suoi dolci modi di fare e un bellezza non indifferente pare che abbia già conquistato Sabrina Ghio. Secondo alcuni rumors infatti sembrerebbe che l'ex balleria di Amici potrebbe compiere la sua scelta da qui a breve, sarà vero? In molti sul web per Sabrina Ghio parlano già di trono lampo, che sia già pronta cedere il posto all'ex corteggiatrice Giulia Latini?

